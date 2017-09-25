Фролов уволил Тетянникова из омской мэрии
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Сообщается, что лидер омских единороссов подал заявление об увольнении по собственной инициативе, которое уже подписал и.о. мэра Сергей Фролов.
«Исполняющий обязанности мэра Сергей Фролов подписал распоряжение администрации города о расторжении трудового договора с Юрием Тетянниковым, заместителем мэра, управляющим делами администрации Омска. Решение принято по инициативе работника», — говорится в официальном сообщении городской администрации.
Как ранее сообщал «СуперОмск», в установленные законом сроки секретарю политсовета омского регионального отделения «Единой России» Юрию Тетянникову необходимо было решить, где он продолжит свою работу — в администрации города или в Омском городском Совете.
Ранее Юрий Тетянников заявлял, что в горсовете он планирует работать в тандеме с
Официально с кандидатурами на руководящие посты в горсовете единороссы определятся на конференции 26 сентября.