Фролов уволил Тетянникова из омской мэрии

Сообщается, что лидер омских единороссов подал заявление об увольнении по собственной инициативе, которое уже подписал и.о. мэра Сергей Фролов.

«Исполняющий обязанности мэра Сергей Фролов подписал распоряжение администрации города о расторжении трудового договора с Юрием Тетянниковым, заместителем мэра, управляющим делами администрации Омска. Решение принято по инициативе работника», — говорится в официальном сообщении городской администрации.

Как ранее сообщал «СуперОмск», в установленные законом сроки секретарю политсовета омского регионального отделения «Единой России» Юрию Тетянникову необходимо было решить, где он продолжит свою работу — в администрации города или в Омском городском Совете.

Ранее Юрий Тетянников заявлял, что в горсовете он планирует работать в тандеме с экс-главой регионального МЧС Владимиром Корбутом. Речь шла о должностях спикера ОГС и его первого зама. По данным «СуперОмска», Корбут уже получил одобрение в выдвижении на спикера омского горсовета в высоких московских кабинетах.