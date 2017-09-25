Въезд в США будет запрещен гражданам еще трех стран
Список стран, гражданам которых запрещен въезд в США, будет дополнен: к государствам, уже находящимся в списке, добавят Северную Корею, Венесуэлу и Чад.
Список стран, гражданам которых запрещен въезд в США, будет дополнен: к государствам, уже находящимся в списке, добавят Северную Корею, Венесуэлу и Чад.
Как пояснили в Белом доме, такое решение было принято по результатам пересмотра политики информационного сотрудничества — а именно, информации, которую предоставляют другие страны американским спецслужбам, пишет
Новые ограничения вступят в силу с 18 октября.
«Безопасность Америки — мой главный приоритет, — заявил президент Дональд Трамп. — Мы не допустим в нашу страну тех, кого мы не может подвергнуть тщательной проверке на предмет безопасности».
Въезд в США будет также
Однако Судан из этого списка будет исключен — таким образом, в общей сложности ограничения будут касаться восьми государств.