Въезд в США будет запрещен гражданам еще трех стран

Источник: Ежедневник.by

Как пояснили в Белом доме, такое решение было принято по результатам пересмотра политики информационного сотрудничества — а именно, информации, которую предоставляют другие страны американским спецслужбам, пишет Би-би-си.

Новые ограничения вступят в силу с 18 октября.

«Безопасность Америки — мой главный приоритет, — заявил президент Дональд Трамп. — Мы не допустим в нашу страну тех, кого мы не может подвергнуть тщательной проверке на предмет безопасности».

Въезд в США будет также по-прежнему запрещен гражданам Ирана, Йемена, Ливии, Сирии и Сомали.