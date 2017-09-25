Назначен вице-министр национальной экономики Казахстана
АСТАНА, 25 сен — Sputnik. Бауржан Бекешев занял должность
АСТАНА, 25 сен — Sputnik. Бауржан Бекешев занял должность
Уроженец Карагандинской области Бауржан Бекешев в 1983 году окончил Карагандинский политехнический институт, в 2001 году — Карагандинский государственный университет имени Е. А. Букетова по специальности
Трудовую деятельность начал в 1983 году мастером производственного обучения в Караганде.
В 1986—1997 годах работал
В 1999—2008 годах работал в ГУ «Департамент предпринимательства и промышленности Карагандинской области», Общенациональном союзе предпринимателей и работодателей, ОЮЛ «Казахстанская Ассоциация производителей ПЭТ-Упаковки».
В 2008 — 2014 годах занимал различные должности в министерствах индустрии и торговли, экономики и бюджетного планирования, экономического развития и торговли, регионального развития, национальной экономики.
С 2014 года и по настоящее время работал директором департамента развития предпринимательской деятельности Евразийской экономической комиссии в Москве.
Награжден медалями «Ерен еңбегі үшін», «20 лет независимости РК».