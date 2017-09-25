Назначен вице-министр национальной экономики Казахстана

Источник: Sputniknews.kz

Уроженец Карагандинской области Бауржан Бекешев в 1983 году окончил Карагандинский политехнический институт, в 2001 году — Карагандинский государственный университет имени Е. А. Букетова по специальности инженер-механик, юрист.

Трудовую деятельность начал в 1983 году мастером производственного обучения в Караганде.

В 1986—1997 годах работал инженер-конструктором, заместителем начальника цеха по ремонту комбайнов завода по ремонту горношахтного оборудования ПО «Карагандауголь».

В 1999—2008 годах работал в ГУ «Департамент предпринимательства и промышленности Карагандинской области», Общенациональном союзе предпринимателей и работодателей, ОЮЛ «Казахстанская Ассоциация производителей ПЭТ-Упаковки».

В 2008 — 2014 годах занимал различные должности в министерствах индустрии и торговли, экономики и бюджетного планирования, экономического развития и торговли, регионального развития, национальной экономики.

С 2014 года и по настоящее время работал директором департамента развития предпринимательской деятельности Евразийской экономической комиссии в Москве.