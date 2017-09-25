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10:39 (мск), источник: Volga News

На пост председателя областного арбитража рекомендован Александр Ефанов

Высшая квалификационная коллегия судей РФ в минувший четверг определилась с кандидатом на должность председателя Арбитражного суда Самарской области.

Источник: AP 2017

Им стал нынешний судья 11-го апелляционного суда, а до недавнего времени его глава Александр Ефанов. На этот пост также претендовал председатель одного из судебных составов Олег Лихоманенко, однако неожиданно отозвал свое заявление, пишет «Самарское обозрение».

Затянувшаяся более чем на два года интрига с избранием нового председателя Арбитражного суда Самарской области разрешилась 21 сентября, когда Высшая квалификационная коллегия судей РФ подвела итоги третьего по счету конкурса, объявленного еще в конце апреля.

Необходимые рекомендации получил 57-летний Александр Ефанов. С июня он работает в судебной коллегии Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда по рассмотрению споров, возникающих из гражданских и иных правоотношений. До этого дважды — в 2005-м и 2011 годах — занимал должность главы этого суда.

Напомним, в прошлом году Александр Ефанов уже принимал участие в конкурсе на место руководителя арбитражного суда. Будучи единственным кандидатом, а стало быть, считаясь фаворитом, Ефанов вдруг отказался от борьбы и отозвал свое заявление.

В этот раз Александр Ефанов не был единственным кандидатом на пост. Ему оппонировал председатель судебного состава судебной коллегии самарского арбитража по рассмотрению споров, возникающих из административных правоотношений, Олег Лихоманенко. Однако борьбы как таковой не получилось — Лихоманенко отозвал свое заявление в самый последний момент.

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