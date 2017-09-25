«Обувь, сувениры, макароны». Министр рассказал о заключенных-бизнесменах

Источник: Tengrinews

«Мы допускаем индивидуальных предпринимателей. Есть 19 осужденных, которые сами имеют какие-то навыки, и они открыли свои производства. И вот сейчас инструменты производят, отдельные сувениры. Занимаются таким производством. И 34 осужденных — индивидуальных предпринимателя организовали свое производство в колониях и привлекают около 200 осужденных к работе. Их продукцию увидели. Надеемся эту работу продолжать», — сказал Калмуханбет Касымов в ходе правительственного часа в Мажилисе.

Он уточнил, что бизнесмены занимаются пошивом обуви, изготовлением инструментов, сувениров, сельхозпродукции и даже макарон. Зарплаты заключенных, по его словам, варьируются от 30 до 65 тысяч тенге в месяц, в зависимости от объемов производства.

«Это мы разрешили. Мы им даем цеха, они сами организуют. У них какие-то средства есть, они вводят наши производства и внутри колонии организуют производства», — отметил министр.