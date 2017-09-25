«Обувь, сувениры, макароны». Министр рассказал о заключенных-бизнесменах
Министр внутренних дел РК Калмуханбет Касымов рассказал журналистам о заключенных, работающих индивидуальными предпринимателями, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Министр внутренних дел РК Калмуханбет Касымов рассказал журналистам о заключенных, работающих индивидуальными предпринимателями, передает корреспондент Tengrinews.kz.
«Мы допускаем индивидуальных предпринимателей. Есть 19 осужденных, которые сами имеют
Он уточнил, что бизнесмены занимаются пошивом обуви, изготовлением инструментов, сувениров, сельхозпродукции и даже макарон. Зарплаты заключенных, по его словам, варьируются от 30 до 65 тысяч тенге в месяц, в зависимости от объемов производства.
«Это мы разрешили. Мы им даем цеха, они сами организуют. У них
Министр уточнил сумму, в которую обойдется государству установка электронных браслетов слежения, продемонстрированных ранее. По словам Калмуханбета Касымова, эксплуатация устройств будет стоить в пределах 34 тысяч тенге за годовое использование браслета.