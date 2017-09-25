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11:09 (мск), источник: Интерфакс

В Новосибирской области опровергли планы по отставке губернатора

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU — В правительстве Новосибирской области назвали слухами информацию о возможной отставке губернатора Владимира Городецкого.

«Слухи комментировать нецелесообразно. Губернатор на рабочем месте, работает, в отставку не собирается», — сообщил «Интерфаксу» руководитель департамента информационной политики администрации губернатора и правительства региона Сергей Нешумов.

Накануне российские СМИ сообщили, что в начале текущей недели могут последовать досрочные отставки глав российских регионов. Среди субъектов Федерации, которые могут попасть под кадровые перемены, газета «Коммерсантъ» назвала Ивановскую, Самарскую, Нижегородскую, Мурманскую, Новосибирскую, Омскую области, Ненецкий автономный округ (НАО), Красноярский и Алтайский края.

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