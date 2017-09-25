Рустам Минниханов: Наши соотечественники в Австралии и Финляндии сохранили язык лучше, чем мы

«Кроме обучения, еще нужно общение. Если дома общения не будет, сохранить язык очень сложно. С себя надо начинать — показать пример», — подчеркнул Рустам Минниханов.

Он признал, что и в самом Татарстане недоработки есть, и их много: «Вот почему в Австралии или Финляндии люди сохранили язык лучше, чем мы даже? Иногда с ними разговариваешь и стыдно даже, что мешаем с другими словами. Они сохранили. Они стараются».

Президент РТ поблагодарил представителей татарской диаспоры за то, что они, живя за пределами родной республики, многое делают для сохранения культуры, языка и обычаев. «Многое вам по силам!», подчеркнул лидер Татарстана.