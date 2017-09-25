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11:37 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

И. Метшин: «Послание Президента Татарстана — ориентир для нас на ближайшее время»

(Город Казань KZN.RU, 25 сентября). Задачи, озвученные в ежегодном послании Президента Татарстана Государственному Совету РТ, являются ориентиром на ближайший год для Казани.

Источник: Город Казань.KZN.RU

В республике и ее столице будет продолжена реализация всех социально-значимых программ, отметил на деловом понедельнике мэр Казани Ильсур Метшин, комментируя послание главы Татарстана.

«Мы всегда с нетерпением ждем и внимательно слушаем нашего Президента. Это особенное послание. Для нас это ориентир и задачи на ближайшее время, в то же время подведение итогов того, что мы сделали вместе. Президент акцентировал внимание на продолжении всех социально-значимых программ, что очень нас радует. Наряду с капитальным ремонтом жилого фонда будет продолжен капитальный ремонт дворов, школ и детсадов, реновация общественных пространств. Важно, что среди программ есть долгожданный капитальный ремонт поликлиник», — сказал мэр.

По мнению Ильсура Метшина, в послании Президента акцентировано внимание не только на качественном улучшении материально-технической базы социальных учреждений, глава республики ставит во главу угла уважительное отношение к людям. «Внедряется проект “Дружелюбная поликлиника”, это радует, потому что подавляющее большинство сидящих в зале руководителей хорошо помнят недавние наши вызовы: текущие крыши, простаивающие лифты, неработающие санузлы в школах и детсадах, с перебоями работающие кухни в учреждениях и так далее. То есть мы сейчас говорим не о том, что нужно отремонтировать, а о том, что нужен совершенно новый уровень в работе с населением. Это для нас главная задача. Она сложная, требует работы всех и вся. Глобальная, масштабная задача, которая красной нитью проходила по всему посланию Президента. Это говорит о том уровне, которого республика достигла», — отметил мэр.

Серьезные задачи, по словам главы города, сегодня назрели и в сфере ЖКХ. «Недавний социологический опрос показал, что 68% населения России, в Казани тоже подавляющее большинство, недовольны ЖКХ, точнее растущими ценами на услуги ЖКХ. Ну и вопрос качества предоставления этих услуг Президент отдельно в своем послании отметил. Для нас это тоже задача для внимательного анализа», — подчеркнул Ильсур Метшин.

Напомним, 21 сентября с ежегодным посланием Государственному Совету Республики Татарстан Президент РТ Рустам Минниханов обратился в рамках тридцать первого заседания Государственного Совета Республики Татарстан пятого созыва. С полным текстом послания можно ознакомиться на портале Правительства РТ.

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