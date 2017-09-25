Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ольге Остроумовой — 70: от Жени Комельковой до «мощной старухи»
Свекла оказалась суперфудом
Трамп обратился к Порошенко с призывом
Американский ЦБ укрепляет валюту, какого курса ждать россиянам
Убит бывший вратарь хоккейной сборной СССР: задержана его дочь
Обвиняемый в растрате замдиректора ФСИН жалуется на условия в СИЗО Олег Коршунов требует для себя нормальную подушку, матрас и телевизор
Алферова эмоционально высказалась о закрытии «Жди меня»
Малышева, Безрукова и Нюша: звезды на премьере Kingsman-2
На смену «таблетке»: первое фото новой «санитарки» УАЗ
ОСАГО: новые правила при групповых авариях
"Русская Кардашьян" вышла на подиум в купальнике – СМИ
"Безумный Макс": СМИ об атаке Сирии на боевиков
35-летняя Вера Брежнева кардинально сменила имидж (фото)
Принц Гарри и Меган Маркл впервые вместе вышли в свет
"Слон и моська": СМИ сравнили военную технику РФ и НАТО
"Безумный Макс": СМИ об атаке Сирии на боевиков
«В чудеса не верю»: военный о бое взвода РФ в окружении боевиков
Трамп обратился к Порошенко с призывом
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
8Пожар в гостинице в Ростове-на-Дону
11:35 (мск), источник: Podrobno.uz

Парламент Узбекистана готовит закон о государственно-частном партнерстве

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Депутаты нижней палаты Олий Мажлиса готовят законопроект о государственно-частном партнерстве, сообщил в международном пресс-клубе директор Национального центра по правам человека (НЦПЧ) Акмаль Саидов.

Источник: Reuters

«В ходе встречи с предпринимателями президент Мирзиёев говорил о государственно-частном партнерстве. Раньше мы как-то однобоко занимались этим: либо государство гарантирует, либо “частники”. Сейчас государственно-частное партнерство является новым веянием, и парламент готовит закон именно об этом», — сказал Саидов.

Он отметил, что по экономическому блоку Стратегии развития Узбекистана в парламенте есть «огромная программа законотворческой деятельности, которая позволяет либерализировать экономические отношения, чтобы они переходили в правовое поле».

Принятие законопроекта о государственно-частном партнерстве в Узбекистане, как ожидается, будет способствовать стимулированию предпринимательской инициативы в социально значимых сферах экономики и внедрению методов эффективного использования ресурсов государства и частного сектора для удовлетворения социальных потребностей общества.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 В Хабаровск не пустили 85 килограммов орехов и фруктов из Узбекистана
В Узбекистане установлены тарифы по оплате труда за сбор хлопка-сырца
Российский генерал погиб в Сирии
Выборы в Германии: провальная победа Ангелы Меркель
США вводят ограничения на въезд для граждан КНДР и Венесуэлы
В Курской области в ДТП погибли пять человек
СМИ узнали о возможной серии отставок губернаторов
Названы самые криминальные регионы России
Началось голосование о независимости Иракского Курдистана
Спорт
Тайм совершенства: «Зенит» укрепил лидерство в РФПЛ «Зенит» выиграл в гостях у «Краснодара» в центральном матче 11-го тура чемпионата России
Авто
Жилет станет обязательным для водителей Российские власти хотят заставить водителей носить светоотражающие жилеты при остановке вне населенных пунктов в темное время суток или в условиях плохой видимости
Hi-Tech
Samsung с огромным экраном здорово подешевел Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что уже через четыре месяца после старта продаж смартфон можно купить на 35% дешевле
Кино
Шепелев: «Малахов поступает профессионально, но бесчеловечно» Автор и ведущий программы «На самом деле» рассказал, как работает полиграф на программе, можно ли соврать во время шоу, а также о своем отношении к переходу Андрея Малахова на другой канал
Недвижимость
ПФР уличили в нарушении выдачи маткапитала на жилье
Названы самые дорогие новостройки Петербурга
10 важных советов, как организовать хранение на кухне
Российский регион запускает ипотеку под 1%
Леди
В моду вошли безумные женские носки (фото) Забавные носки — отличный и не очень дорогой способ поднять себе настроение
Дети
70-летний Борис Галкин впервые стал отцом У актера родилась дочка.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь