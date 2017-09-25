Парламент Узбекистана готовит закон о государственно-частном партнерстве

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«В ходе встречи с предпринимателями президент Мирзиёев говорил о государственно-частном партнерстве. Раньше мы как-то однобоко занимались этим: либо государство гарантирует, либо “частники”. Сейчас государственно-частное партнерство является новым веянием, и парламент готовит закон именно об этом», — сказал Саидов.

Он отметил, что по экономическому блоку Стратегии развития Узбекистана в парламенте есть «огромная программа законотворческой деятельности, которая позволяет либерализировать экономические отношения, чтобы они переходили в правовое поле».