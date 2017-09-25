Парламент Узбекистана готовит закон о государственно-частном партнерстве
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Депутаты нижней палаты Олий Мажлиса готовят законопроект о
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Депутаты нижней палаты Олий Мажлиса готовят законопроект о
«В ходе встречи с предпринимателями президент Мирзиёев говорил о
Он отметил, что по экономическому блоку Стратегии развития Узбекистана в парламенте есть «огромная программа законотворческой деятельности, которая позволяет либерализировать экономические отношения, чтобы они переходили в правовое поле».
Принятие законопроекта о