В Омске через неделю стартует конкурс по выбору мэра города
В следующий понедельник, 2 октября, в Омске стартует подача заявок на конкурс по выбору мэра города.
В следующий понедельник, 2 октября, в Омске стартует подача заявок на конкурс по выбору мэра города.
Кандидаты для участия в конкурсе должны предоставить в комиссию заявление в произвольной форме, анкету о себе с указанием сведений об образовании, наличии или отсутствии административных наказаний, иностранного гражданства и счетов в зарубежных банках.
Также прилагаются согласие на обработку персональных данных, копии паспорта, документов об образовании, медицинское заключение о наличии или отсутствии заболеваний, препятствующих госслужбе, справка о наличии или отсутствии судимости, информация о недвижимости за пределами России, сведения о доходах. Программу действий на должности мэра же сейчас предоставлять не требуется, чего в судах добился коммунист Виктор Жарков.
Заявки будут приниматься со 2 по 31 октября. Данный срок увеличили до четырех недель, чтобы кандидаты успели собрать все необходимые справки, что в предыдущий раз было сделать затруднительно.
Регистрировать кандидатов комиссия будет 3 ноября. Ожидается, что собеседования с зарегистрированными претендентами на пост мэра будут проходить 17 ноября.
До этого момента комиссия увеличится на два человека — до 14 выборщиков. Новых членов комиссии утвердит горсовет.
Предыдущие выборы мэра проходили весной 2017 года. Всего заявилось 23 человека, зарегистрировано было 17 кандидатов. В итоге, выборы признали несостоявшимися, поскольку оба отобранных претендента на пост градоначальника перед финальным голосованием сняли свои кандидатуры.