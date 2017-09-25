В Омской области назвали информацию об отставке губернатора вбросом

«Какой-то “синдром Кассандры”. Через каждые две недели один и тот же вброс. Пять лет губернатор работает, и пять лет периодически происходят такие вбросы. Губернатор на месте, на ближайшие недели график расписан, все идет по плану. А то, что очередная волна слухов… это все искусственно создается», — сказала собеседница агентства, отметив, что уже через неделю после выборов губернатора в 2015 году появился первый информационный вброс о его предстоящей отставке.
Ранее СМИ сообщали, что в начале этой недели могут произойти досрочные отставки глав ряда российских регионов. Среди субъектов федерации, которые, по данным СМИ, могут попасть под кадровые перемены, названы Ивановская, Самарская, Нижегородская, Мурманская, Новосибирская, Омская области, Ненецкий автономный округ (НАО), Красноярский и Алтайский края.