В Омской области назвали информацию об отставке губернатора вбросом

«Какой-то “синдром Кассандры”. Через каждые две недели один и тот же вброс. Пять лет губернатор работает, и пять лет периодически происходят такие вбросы. Губернатор на месте, на ближайшие недели график расписан, все идет по плану. А то, что очередная волна слухов… это все искусственно создается», — сказала собеседница агентства, отметив, что уже через неделю после выборов губернатора в 2015 году появился первый информационный вброс о его предстоящей отставке.