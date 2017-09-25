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11:44 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Российско-китайское учение «Морское взаимодействие-2017» завершилось во Владивостоке

Работа объединенного штаба руководства была оценена на «отлично».

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 25 сентября, PrimaMedia.

Торжественная церемония закрытия международного российско-китайского учения «Морское взаимодействие — 2017» состоялась сегодня во Владивостоке. Заместитель главнокомандующего ВМФ России вице-адмирал Александр Федотенков и заместитель главнокомандующего ВМС Китая вице-адмирал Тянь Чжун высоко оценили работу объединённого штаба руководства, командиров кораблей и моряков, принимавших участие в активной фазе маневров, сообщил ИА PrimaMedia начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 1 ранга Владимир Матвеев.

В ходе учения была проведена проверка привлекаемых сил и штабов, организованы состязания по видам профессиональной подготовки между военнослужащими Тихоокеанского флота и ВМС НОАК. Во время учения впервые были отработаны совместные действия по спасению экипажа условно аварийной подводной лодки. Военнослужащими Тихоокеанского флота и ВМС НОАК совместно были отработаны эпизоды, утвержденные планом практических действий кораблей.

В завершении церемонии закрытия учения руководители от обеих сторон обменялись памятными подарками. Особым подарком для заместителя главнокомандующего ВМС Китая стала книга «Через два океана» писателя, корреспондента журнала «Морской сборник» капитана 1 ранга запаса Николая Литковца, в которой отображены походы кораблей Тихоокеанского флота за последние 15 лет в порты иностранных государств для участия в международных учениях.

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