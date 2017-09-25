Российско-китайское учение «Морское взаимодействие-2017» завершилось во Владивостоке
Работа объединенного штаба руководства была оценена на «отлично».
Работа объединенного штаба руководства была оценена на «отлично».
Владивосток, 25 сентября, PrimaMedia.
Торжественная церемония закрытия международного
В ходе учения была проведена проверка привлекаемых сил и штабов, организованы состязания по видам профессиональной подготовки между военнослужащими Тихоокеанского флота и ВМС НОАК. Во время учения впервые были отработаны совместные действия по спасению экипажа условно аварийной подводной лодки. Военнослужащими Тихоокеанского флота и ВМС НОАК совместно были отработаны эпизоды, утвержденные планом практических действий кораблей.
В завершении церемонии закрытия учения руководители от обеих сторон обменялись памятными подарками. Особым подарком для заместителя главнокомандующего ВМС Китая стала книга «Через два океана» писателя, корреспондента журнала «Морской сборник» капитана 1 ранга запаса Николая Литковца, в которой отображены походы кораблей Тихоокеанского флота за последние 15 лет в порты иностранных государств для участия в международных учениях.