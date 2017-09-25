Свердловская область начала апробацию назначения министров на конкурсной основе
25 сентября депутаты свердловского Заксобрания поддержали кандидатуры, предложенные губернатором, на ключевые должности в правительстве региона.
25 сентября депутаты свердловского Заксобрания поддержали кандидатуры, предложенные губернатором, на ключевые должности в правительстве региона.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 сентября. /ТАСС/. Правительство Свердловской области начало апробацию назначения региональных министров на конкурсной основе, сообщил в понедельник губернатор Евгений Куйвашев на заседании Законодательного собрания региона.
«Я не скрою, что в структуре кабинета министров будут некоторые изменения, кроме того, мы по поручению президента России начинаем апробацию назначений на должности на конкурсной основе, сейчас прорабатываем эту модель и все необходимые нормативные документы. К концу октября кандидатуры станут известны», — сказал Куйвашев.
По данным департамента информации региона, депутаты свердловского Заксобрания поддержали кандидатуры, предложенные Куйвашевым, на ключевые должности в правительстве региона. В соответствии с уставом Свердловской области 25 сентября Куйвашев представил на согласование парламентариев кандидатуры первых заместителей губернатора — Алексея Орлова и Владимира Тунгусова, заместителя губернатора — министра финансов Галины Кулаченко, и министра социальной политики Андрея Злоказова.
«Сфера ответственности Орлова — организация деятельности правительства области по управлению
Ранее сообщалось, что правительство Свердловской области официально сложило полномочия. Соответствующее постановление, подписанное губернатором региона Евгением Куйвашевым 18 сентября, опубликовано во вторник в «Областной газете». Куйвашев 18 сентября официально вступил в должность губернатора Свердловской области.
Первые за 14 лет прямые выборы свердловского губернатора прошли 10 сентября. За Куйвашева, выдвинутого «Единой Россией», проголосовало 62,16% избирателей.