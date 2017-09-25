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11:48 (мск), источник: ТАСС

Свердловская область начала апробацию назначения министров на конкурсной основе

25 сентября депутаты свердловского Заксобрания поддержали кандидатуры, предложенные губернатором, на ключевые должности в правительстве региона.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 сентября. /ТАСС/. Правительство Свердловской области начало апробацию назначения региональных министров на конкурсной основе, сообщил в понедельник губернатор Евгений Куйвашев на заседании Законодательного собрания региона.

«Я не скрою, что в структуре кабинета министров будут некоторые изменения, кроме того, мы по поручению президента России начинаем апробацию назначений на должности на конкурсной основе, сейчас прорабатываем эту модель и все необходимые нормативные документы. К концу октября кандидатуры станут известны», — сказал Куйвашев.

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По данным департамента информации региона, депутаты свердловского Заксобрания поддержали кандидатуры, предложенные Куйвашевым, на ключевые должности в правительстве региона. В соответствии с уставом Свердловской области 25 сентября Куйвашев представил на согласование парламентариев кандидатуры первых заместителей губернатора — Алексея Орлова и Владимира Тунгусова, заместителя губернатора — министра финансов Галины Кулаченко, и министра социальной политики Андрея Злоказова.

«Сфера ответственности Орлова — организация деятельности правительства области по управлению социально-экономическим развитием региона. Работа первого заместителя губернатора Тунгусова направлена на укрепление общественно-политической стабильности в регионе, организационное обеспечение деятельности правительства области. Ближайшая задача заместителя Галины Кулаченко — формирование бюджета на 2018−2020 годы, работа над повышением доходной части бюджета, дальнейшая оптимизации госрасходов, ресурсное обеспечение “Пятилетки развития”. Ключевая задача в сфере социальной политики, которую курирует Андрей Злоказов, — внедрение современных форм и методов работы, активизация взаимодействия с некоммерческими организациями, привлечение к социальной работе добровольцев и волонтеров, широкое использование механизмов государственно-частного партнерства», — отметили в департаменте.

Ранее сообщалось, что правительство Свердловской области официально сложило полномочия. Соответствующее постановление, подписанное губернатором региона Евгением Куйвашевым 18 сентября, опубликовано во вторник в «Областной газете». Куйвашев 18 сентября официально вступил в должность губернатора Свердловской области.

Первые за 14 лет прямые выборы свердловского губернатора прошли 10 сентября. За Куйвашева, выдвинутого «Единой Россией», проголосовало 62,16% избирателей.

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