«Нашли ответы на все вопросы» — Кадыров рассказал об итогах встречи с Лукашенко

«Встреча мне очень понравилась. Я еще давно очень хотел встретиться, пообщаться. У меня, к сожалению, один раз не получилось приехать. Я за это получил замечание. Думаю, сегодня мы нашли ответы на все вопросы», — сказал Рамзан Кадыров.

По его словам, переговоры были плодотворными, стороны договорились развивать торгово-экономическое сотрудничество по конкретным направлениям.

«Чеченская Республика сегодня один из самых развивающихся регионов на Северном Кавказе. Если сделать хороший пилотный проект в сельском хозяйстве, тракторостроении, это будет очень перспективно, — считает Рамзан Кадыров. — Все направления, которые существуют, нам очень интересны, потому что Беларусь показывает хорошие результаты».