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11:50 (мск), источник: БЕЛТА

«Нашли ответы на все вопросы» — Кадыров рассказал об итогах встречи с Лукашенко

25 сентября, Минск /Михаил Матиевский — БЕЛТА/. Глава Чеченской Республики России Рамзан Кадыров рассказал журналистам об итогах переговоров с Президентом Беларуси Александром Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

«Встреча мне очень понравилась. Я еще давно очень хотел встретиться, пообщаться. У меня, к сожалению, один раз не получилось приехать. Я за это получил замечание. Думаю, сегодня мы нашли ответы на все вопросы», — сказал Рамзан Кадыров.

По его словам, переговоры были плодотворными, стороны договорились развивать торгово-экономическое сотрудничество по конкретным направлениям.

«Чеченская Республика сегодня один из самых развивающихся регионов на Северном Кавказе. Если сделать хороший пилотный проект в сельском хозяйстве, тракторостроении, это будет очень перспективно, — считает Рамзан Кадыров. — Все направления, которые существуют, нам очень интересны, потому что Беларусь показывает хорошие результаты».

Рассказывая о первых впечатлениях от пребывания в Беларуси, глава Чеченской Республики отметил, что Минск — чистый и красивый город. «Чувствуется, что есть хозяин, — подчеркнул он. — Мне очень нравится здесь».

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