Егорченков: глобализированный мир распадается на центры силы

В перспективе такие центры силы будут активнее конкурировать и пытаться взаимодействовать между собой, но, в первую очередь, отстаивать собственные интересы, сказал Егорченков в эфире радио Sputnik.

«Это Соединенные Штаты, это Евросоюз, это Китай как центр АТР, Россия как центр евразийского пространства. И дальше мы должны посмотреть: тот международный игрок, который за последние 20 лет привык решать все и считать, что его зона интереса вообще ничем не ограничена, он смирится с такой ситуацией? Судя по всему, нет, потому что основная задача сейчас — не дать всем остальным конкурентам подрасти, чтобы создавать хоть какую-то угрозу Соединенным Штатам в будущем», — сказал он.