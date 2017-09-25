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14:06 (мск), источник: Sputnik

Егорченков: глобализированный мир распадается на центры силы

Директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков объяснил, почему мировой процесс глобализации повернул вспять, и к чему может привести формирование региональных центров силы.

Источник: Sputnik

По словам эксперта, глобализированный мир распадается на региональные центры силы, которые будут конкурировать.

В перспективе такие центры силы будут активнее конкурировать и пытаться взаимодействовать между собой, но, в первую очередь, отстаивать собственные интересы, сказал Егорченков в эфире радио Sputnik.

«Это Соединенные Штаты, это Евросоюз, это Китай как центр АТР, Россия как центр евразийского пространства. И дальше мы должны посмотреть: тот международный игрок, который за последние 20 лет привык решать все и считать, что его зона интереса вообще ничем не ограничена, он смирится с такой ситуацией? Судя по всему, нет, потому что основная задача сейчас — не дать всем остальным конкурентам подрасти, чтобы создавать хоть какую-то угрозу Соединенным Штатам в будущем», — сказал он.

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