Бывший министр обороны угрожает премьеру перейти на сторону Нэстасе, если его жену уволят
Бывший министр обороны Валерий Троенко шантажирует премьера Павла Филипа.
Бывший министр обороны Валерий Троенко шантажирует премьера Павла Филипа.
Как глава кабмина сообщил в фейсбуке, Троенко пригрозил перейти на сторону лидера партии «Платформа Достоинства и правды» Андрея Нэстасе, если его жену уволят с госпредприятия «Registru».
Премьер расценил заявление Троенко как угрозу и назвал его неприемлемым. Павел Филип отметил, что ему не известно, работает ли супруга
Валерий Троенко подтвердил Publika TV, что действительно написал сообщение премьеру, но угрозой его не считает. По словам