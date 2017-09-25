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12:05 (мск), источник: Publika.md

Бывший министр обороны угрожает премьеру перейти на сторону Нэстасе, если его жену уволят

Бывший министр обороны Валерий Троенко шантажирует премьера Павла Филипа.

Источник: Publika.md

Как глава кабмина сообщил в фейсбуке, Троенко пригрозил перейти на сторону лидера партии «Платформа Достоинства и правды» Андрея Нэстасе, если его жену уволят с госпредприятия «Registru».

Премьер расценил заявление Троенко как угрозу и назвал его неприемлемым. Павел Филип отметил, что ему не известно, работает ли супруга экс-министра в «Registru». «Но если вы увидите Троенко среди ярых поборников “справедливости”, то знайте, что им движет», — добавил глава кабмина.

Валерий Троенко подтвердил Publika TV, что действительно написал сообщение премьеру, но угрозой его не считает. По словам экс-министра, его супруга достигла пенсионного возраста, и её оповестили о предстоящем увольнении.

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