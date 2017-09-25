Началось голосование о независимости Иракского Курдистана
На территории курдской автономии Ирака открылись избирательные участки для голосования на референдуме о независимости. Об этом в понедельник, 25 сентября, сообщает Reuters.
На территории курдской автономии Ирака открылись избирательные участки для голосования на референдуме о независимости. Об этом в понедельник, 25 сентября, сообщает Reuters.
В частности, жителям предстоит ответить на вопрос:
Вы хотите, чтобы регион Курдистан и курдские территории за его пределами стали независимым государством?
Как отмечает ТАСС, в общей сложности для участия в плебисците зарегистрированы 5,2 миллиона человек. Результаты голосования станут известны спустя сутки.
Иракский Курдистан — неофициальное название Курдского автономного района на севере и
Против проведения референдума выступает Багдад, а также Анкара и Тегеран. Западные страны призвали власти Иракского Курдистана не проводить плебисцит.
В США заявили, что «проведение референдума в спорных районах является особенно провокационным и дестабилизирующим».