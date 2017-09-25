Шесть свердловских депутатов не смогли выйти на работу из долгих каникул
На первом после длительных летних каникул заседании Заксобрания Свердловской области отсутствовали шесть депутатов.
На первом после длительных летних каникул заседании Заксобрания Свердловской области отсутствовали шесть депутатов.
В частности, на пленарном заседании сегодня не было единоросса Алексея Дронова — было объявлено, что он находится в командировке. Евгений Зяблицев из межфракционной депутатской группы не смог прийти по семейным обстоятельствам.
Коммунист Александр Ивачев и представитель «ЕР» Олег Исаков не явились без объяснения причин. Единороссы Алексей Кушнарев и Евгений Лутохин
Отметим, что сегодня на заседании Заксобрания выступил губернатор Евгений Куйвашев. Депутаты утвердили предложенные им кандидатуры на пост первых