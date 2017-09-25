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12:08 (мск), источник: ЕАН

Шесть свердловских депутатов не смогли выйти на работу из долгих каникул

На первом после длительных летних каникул заседании Заксобрания Свердловской области отсутствовали шесть депутатов.

В частности, на пленарном заседании сегодня не было единоросса Алексея Дронова — было объявлено, что он находится в командировке. Евгений Зяблицев из межфракционной депутатской группы не смог прийти по семейным обстоятельствам.

Коммунист Александр Ивачев и представитель «ЕР» Олег Исаков не явились без объяснения причин. Единороссы Алексей Кушнарев и Евгений Лутохин по-прежнему находятся в отпуске.

Отметим, что сегодня на заседании Заксобрания выступил губернатор Евгений Куйвашев. Депутаты утвердили предложенные им кандидатуры на пост первых вице-губернаторов и министров финансов и соцполитики.

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