Сергей Меняйло впервые посетил Бердск
25 сентября город Бердск Новосибирской области с рабочим визитом посетил полномочный представитель президента в СФО Сергей Меняйло.
25 сентября город Бердск Новосибирской области с рабочим визитом посетил полномочный представитель президента в СФО Сергей Меняйло.
В рамках визита полпред ознакомился с промышленными, спортивными и образовательными организациями города, а также указал на важность развития массового спорта и оценил промышленный потенциал Бердска.
Первой точкой маршрута Сергея Меняйло стал Казачий кадетский корпус имени героя России Олега Куянова. Сергей Иванович получил представление о
Далее Сергей Меняйло посетил Ледовый дворец спорта «Бердск», где смог наглядно оценить спортивный потенциал города. Полпреду представили спортивную команду по регби «Дружина», которая занимает высокие места на Всероссийских соревнованиях и участвует в мировых первенствах. Глава города Евгений Шестернин рассказал полпреду о планах создать тренировочную площадку по регби на одном из пляжей Бердска. Также с полпредом обсудили реконструкцию стадиона «Аванагрд» с перспективой проведения на нем соревнований высокого уровня.
Полномочный представитель президента отметил, что городским властям стоит делать упор не только на олимпийские виды спорта, а на все, чтобы у детей была возможность заниматься любым спортом, а уже проявивших себя спортсменов брать в сборные и помогать им в построении спортивной карьеры.
— Спорт должен быть общедоступным. Мы должны создавать такие объекты, которые будут доступными для всех, с максимально возможным количеством видов спорта, — отметил Сергей Иванович.
В завершении своего визита полпред посетил Бердский электромеханический завод, где ознакомился с выпуском товаров народного потребления и высокоточным производством деталей для космической и военной отраслей. На БЭМЗе создают комплектующие для систем жизнеобеспечения подводных лодок, оборудование для авиации и космических аппаратов. Сергей Иванович осмотрел производственные цеха и высоко оценил промышленный потенциал завода.
После экскурсии по цехам полномочный представитель президента в СФО вручил Орден Александра Невского председателю совета директоров БЭМЗа Виктору Осину, который руководил заводом более 30 лет.
— В Бердске есть производственный потенциал, есть высококвалифицированные кадры. Но потенциал завода используется не полностью, поэтому сегодня мы обсудим то, как использовать производственные мощности завода полностью, ведь такая возможность есть, — поделился Сергей Меняйло.
В завершении визита полпред обсудил с руководством БЭМЗа дальнейшие перспективы развития завода.