Сергей Меняйло впервые посетил Бердск

В рамках визита полпред ознакомился с промышленными, спортивными и образовательными организациями города, а также указал на важность развития массового спорта и оценил промышленный потенциал Бердска.

Первой точкой маршрута Сергея Меняйло стал Казачий кадетский корпус имени героя России Олега Куянова. Сергей Иванович получил представление о материально-техническом обеспечении кадетского корпуса, он также посетил музей и учебные классы. Будущие казаки подготовили показательные выступления, в ходе которых продемонстрировали владение холодным оружием и боевыми искусствами.

Далее Сергей Меняйло посетил Ледовый дворец спорта «Бердск», где смог наглядно оценить спортивный потенциал города. Полпреду представили спортивную команду по регби «Дружина», которая занимает высокие места на Всероссийских соревнованиях и участвует в мировых первенствах. Глава города Евгений Шестернин рассказал полпреду о планах создать тренировочную площадку по регби на одном из пляжей Бердска. Также с полпредом обсудили реконструкцию стадиона «Аванагрд» с перспективой проведения на нем соревнований высокого уровня.

Полномочный представитель президента отметил, что городским властям стоит делать упор не только на олимпийские виды спорта, а на все, чтобы у детей была возможность заниматься любым спортом, а уже проявивших себя спортсменов брать в сборные и помогать им в построении спортивной карьеры.

— Спорт должен быть общедоступным. Мы должны создавать такие объекты, которые будут доступными для всех, с максимально возможным количеством видов спорта, — отметил Сергей Иванович.

В завершении своего визита полпред посетил Бердский электромеханический завод, где ознакомился с выпуском товаров народного потребления и высокоточным производством деталей для космической и военной отраслей. На БЭМЗе создают комплектующие для систем жизнеобеспечения подводных лодок, оборудование для авиации и космических аппаратов. Сергей Иванович осмотрел производственные цеха и высоко оценил промышленный потенциал завода.

После экскурсии по цехам полномочный представитель президента в СФО вручил Орден Александра Невского председателю совета директоров БЭМЗа Виктору Осину, который руководил заводом более 30 лет.

— В Бердске есть производственный потенциал, есть высококвалифицированные кадры. Но потенциал завода используется не полностью, поэтому сегодня мы обсудим то, как использовать производственные мощности завода полностью, ведь такая возможность есть, — поделился Сергей Меняйло.