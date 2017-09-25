Омский депутат-коммунист получил расцарапанное лицо из-за спора с коллегой об этикете

Так, в понедельник, 25 сентября, в отделе кадров горсовета произошла небольшая потасовка между представителем КПРФ Иваном Ивченко и победителем выборов от «Коммунистов России» Владимиром Казаниным.

«Да, действительно была потасовка. Он начал кидаться, бросаться. Началось с того, что он зашел в отдел кадров без очереди, в куртке, в шапке и стал обзывать меня и моего товарища Ивана Викторовича Федина. Пришлось ему сделать замечание, и он бросился. Поцарапал мне лицо», — сообщил Иван Ивченко.