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11:56 (мск), источник: СуперОмск

Омский депутат-коммунист получил расцарапанное лицо из-за спора с коллегой об этикете

За пару дней до первого пленарного заседания в омском горсовете начались первые перепалки между коммунистами.

Так, в понедельник, 25 сентября, в отделе кадров горсовета произошла небольшая потасовка между представителем КПРФ Иваном Ивченко и победителем выборов от «Коммунистов России» Владимиром Казаниным.

Свою версию причин конфликта Иван Ивченко объяснил корреспонденту «СуперОмска».

«Да, действительно была потасовка. Он начал кидаться, бросаться. Началось с того, что он зашел в отдел кадров без очереди, в куртке, в шапке и стал обзывать меня и моего товарища Ивана Викторовича Федина. Пришлось ему сделать замечание, и он бросился. Поцарапал мне лицо», — сообщил Иван Ивченко.

Со слов коммуниста, сейчас он намерен заняться дезинфекцией полученной в потасовке царапины.

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