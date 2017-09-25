Казанин рассказал свою версию конфликта с Ивченко
Представитель партии «Коммунисты России», ведущий «12 канала» Владимир Казанин дал свою оценку перепалки с членом КПРФ Иваном Ивченко.
Представитель партии «Коммунисты России», ведущий «12 канала» Владимир Казанин дал свою оценку перепалки с членом КПРФ Иваном Ивченко.
Победители выборов повздорили в отделе кадров омского горсовета, и словесный конфликт в итоге перерос в небольшую потасовку.
«Я приехал в горсовет, ничего не подозревая. Зашел в отдел кадров, поинтересовался можно ли войти. Там в это время сидел Ивченко и выкрикнул: “Нельзя! Закрой дверь!” Сотрудница горсовета, видимо, меня узнала и разрешила войти. После этого Ивченко вылетел из кабинета, а когда вернулся начал хамить, обзывая “спойлером”. Потом он свернул бумагу трубочкой и
Ведущий программы «Управдом» на «12 канале» утверждает, что во время конфликта ему разбили губу.
Как ранее сообщал «СуперОмск», у коммуниста Ивана Ивченко поцарапано лицо. Он настаивает, что Владимир Казанин набросился первый. Со слов Ивченко, он сделал Казанину замечания