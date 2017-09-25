Казанин рассказал свою версию конфликта с Ивченко

«Я приехал в горсовет, ничего не подозревая. Зашел в отдел кадров, поинтересовался можно ли войти. Там в это время сидел Ивченко и выкрикнул: “Нельзя! Закрой дверь!” Сотрудница горсовета, видимо, меня узнала и разрешила войти. После этого Ивченко вылетел из кабинета, а когда вернулся начал хамить, обзывая “спойлером”. Потом он свернул бумагу трубочкой и зачем-то ударил меня по голове. Я от него отмахнулся уставом города. Тогда он накинулся с кулаками, я же сказал, что бить его не буду и поднял руки. У меня нет к нему антагонизма, я просто не понимаю агрессии. Им [КПРФ], видимо, нечем заняться. Они, наверное, еще не поняли, что я как занимался проблемами людей, так и буду продолжать, и никто меня не запугает», — прокомментировал Владимир Казанин.