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12:59 (мск), источник: РИА Новости

Около десяти тысяч военных участвуют в контрольных проверках в РВСН

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Около 10 тысяч военнослужащих, а также 1 тысяча единиц техники привлечены к контрольным проверкам по итогам летнего периода обучения в Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН), стартовавшим в понедельник, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

«В Ракетных войсках стратегического назначения начался этап контрольных проверок соединений и частей по итогам летнего периода обучения… Всего к проверкам по итогам периода обучения в РВСН будет привлечено около 10 тысяч военнослужащих и тысяча единиц техники в более чем 30 частях и подразделениях», — говорится в сообщении.

Воинские части и подразделения ракетных соединений проверят по всем составляющим боеготовности, боевого дежурства, морально-психологическому состоянию личного состава, противодействию терроризму, здесь также пройдут контрольные занятия по предметам боевой подготовки.

Так, по данным ведомства, с 25 сентября по 1 октября проводятся командно-штабные учения (КШУ) в соединениях Владимирской, Оренбургской и Омской ракетных армий. В ходе учения проверяемые части и подразделения будут отрабатывать действия по приведению в боеготовность, решать задачи вывода на маршруты боевого патрулирования ракетных полков и подразделений управления, отрабатывать совместные задачи инженерного обеспечения, радиационной, химической и биологической защиты.

Кроме этого, подразделения РВСН будут совершенствовать действия противодиверсионных групп по обнаружению, блокированию и уничтожению условного противника. Инженерные подразделения выполнят задачи по разбору завалов, развертыванию станций комплексной очистки воды и установке тяжелых механических мостов через водные преграды.

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