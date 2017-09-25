Дерущихся депутатов в омском горсовете разнимала охрана

Портал Om1.ru узнал подробности драки представителя КПРФ Ивана Ивченко с неокоммунистом Владимиром Казаниным прямо в отделе кадров Горсовета. Этот конфликт очень оживил политическую обстановку накануне торжественной раздачи мандатов в городской парламент.

Напомним, что оба участника конфликта излагают свои версии развития событий. Коммунист Иван Ивченко говорит, что сделал замечание телеведущему и новоявленному депутату от «Коммунистов России» Владимиру Казанину, пришедшему для консультации в отдел кадров без очереди и в верхней одежде. Тот набросился с кулаками и поцарапал парламентарию лицо.

В свою очередь, Владимир Казанин отрицал факт драки корреспонденту Om1.ru, а в комментариях других СМИ живописал, как отмахивался от супостата уставом города Омска.

Нам стали известны некоторые детали от очевидцев этого трэш-ЧП. Как рассказал Om1.ru свидетель драки в отделе кадров городского парламента, Казанин и Ивченко сцепились из-за политических противоречий.

Их пытался разнять однопартиец Ивана Ивченко, Иван Федин. Но безрезультатно. Пришлось вызывать наряд охраны Горсовета.

Более того, Ивченко мог быть травмирован случайно.

— Подравшихся коммунистов разняла охрана Горсовета. У Ивана Ивченко действительно было поцарапано лицо, но, возможно, в ходе потасовки он нечаянно был травмирован курткой Казанина, — пояснил очевидец драки.