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13:01 (мск), источник: Om1.ru

Дерущихся депутатов в омском горсовете разнимала охрана

Конфликтующих «бойцов» не смогли успокоить даже товарищи по партии.

Портал Om1.ru узнал подробности драки представителя КПРФ Ивана Ивченко с неокоммунистом Владимиром Казаниным прямо в отделе кадров Горсовета. Этот конфликт очень оживил политическую обстановку накануне торжественной раздачи мандатов в городской парламент.

Напомним, что оба участника конфликта излагают свои версии развития событий. Коммунист Иван Ивченко говорит, что сделал замечание телеведущему и новоявленному депутату от «Коммунистов России» Владимиру Казанину, пришедшему для консультации в отдел кадров без очереди и в верхней одежде. Тот набросился с кулаками и поцарапал парламентарию лицо.

В свою очередь, Владимир Казанин отрицал факт драки корреспонденту Om1.ru, а в комментариях других СМИ живописал, как отмахивался от супостата уставом города Омска.

Нам стали известны некоторые детали от очевидцев этого трэш-ЧП. Как рассказал Om1.ru свидетель драки в отделе кадров городского парламента, Казанин и Ивченко сцепились из-за политических противоречий.

Их пытался разнять однопартиец Ивана Ивченко, Иван Федин. Но безрезультатно. Пришлось вызывать наряд охраны Горсовета.

Более того, Ивченко мог быть травмирован случайно.

— Подравшихся коммунистов разняла охрана Горсовета. У Ивана Ивченко действительно было поцарапано лицо, но, возможно, в ходе потасовки он нечаянно был травмирован курткой Казанина, — пояснил очевидец драки.

Отметим, что КПРФ люто не любит «Коммунистов России», умудрившихся отвоевать один мандат на выборах в Горсовет Омска.

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