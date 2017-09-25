Дерущихся депутатов в омском горсовете разнимала охрана
Конфликтующих «бойцов» не смогли успокоить даже товарищи по партии.
Конфликтующих «бойцов» не смогли успокоить даже товарищи по партии.
Портал Om1.ru узнал подробности драки представителя КПРФ Ивана Ивченко с неокоммунистом Владимиром Казаниным прямо в отделе кадров Горсовета. Этот конфликт очень оживил политическую обстановку накануне торжественной раздачи мандатов в городской парламент.
Напомним, что оба участника конфликта излагают свои версии развития событий. Коммунист Иван Ивченко говорит, что сделал замечание телеведущему и новоявленному депутату от «Коммунистов России» Владимиру Казанину, пришедшему для консультации в отдел кадров без очереди и в верхней одежде. Тот набросился с кулаками и поцарапал парламентарию лицо.
В свою очередь, Владимир Казанин отрицал факт драки корреспонденту Om1.ru, а в комментариях других СМИ живописал, как отмахивался от супостата уставом города Омска.
Нам стали известны некоторые детали от очевидцев этого
Их пытался разнять однопартиец Ивана Ивченко, Иван Федин. Но безрезультатно. Пришлось вызывать наряд охраны Горсовета.
Более того, Ивченко мог быть травмирован случайно.
— Подравшихся коммунистов разняла охрана Горсовета. У Ивана Ивченко действительно было поцарапано лицо, но, возможно, в ходе потасовки он нечаянно был травмирован курткой Казанина, — пояснил очевидец драки.
Отметим, что КПРФ люто не любит «Коммунистов России», умудрившихся отвоевать один мандат на выборах в Горсовет Омска.