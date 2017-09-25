Вячеслав Ионицэ: Число чиновников нужно сократить примерно на 40%
Число чиновников в территориальных учреждениях правительства нужно сократить примерно на 40%.
Число чиновников в территориальных учреждениях правительства нужно сократить примерно на 40%.
Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведённого экспертом IDIS Viitorul Вячеславом Ионицэ. С 2003 по 2017 годы число таких сотрудников увеличилось почти на 12 тысяч. На их зарплаты и содержание ежегодно уходит миллиард 400 миллионов леев.
Между тем, отмечается, что численность населения Молдовы сократилась и страна больше не нуждается в таком количестве чиновников. Поэтому нужно срочно внедрить реформу правительства, заключает Ионицэ.
Ранее премьер Павел Филип объявил, что реформа центральных органов госадминистрации является основным приоритетом кабмина. И первым шагом стало сокращение числа министерств, а также объединение некоторых государственных агентств.