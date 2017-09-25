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14:15 (мск), источник: Sputnik

В Узбекистан приехала делегация парламента Казахстана

ТАШКЕНТ, 25 сен — Sputnik. В Узбекистан приехала делегация парламента Казахстана, возглавляет которую председатель сената Касым-Жомарт Токаев, сообщает пресс-служба МИД РУз.

Источник: Sputnik

Казахстанская сторона поучаствует в переговорах в сенате и законодательной палате Олий Мажлиса. Также в планах встретиться с главой республики Шавкатом Мирзиёевым.

Кроме того, делегация совершит поездку в Самарканд.

16 сентября глава Казахстана Нурсултан Назарбаев посетил Ташкент. Во время его официального визита в республику было подписано более десяти документов касательно узбекистанско-казахстанского сотрудничества.

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