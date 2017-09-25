В Узбекистан приехала делегация парламента Казахстана
ТАШКЕНТ, 25 сен — Sputnik. В Узбекистан приехала делегация парламента Казахстана, возглавляет которую председатель сената
ТАШКЕНТ, 25 сен — Sputnik. В Узбекистан приехала делегация парламента Казахстана, возглавляет которую председатель сената
Казахстанская сторона поучаствует в переговорах в сенате и законодательной палате Олий Мажлиса. Также в планах встретиться с главой республики Шавкатом Мирзиёевым.
Кроме того, делегация совершит поездку в Самарканд.
16 сентября глава Казахстана Нурсултан Назарбаев посетил Ташкент. Во время его официального визита в республику было подписано более десяти документов касательно