Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Паника в штабе Меркель: цена победы оказалась слишком высокой
Валерий Спиридонов нашёл альтернативу пересадке головы
Звезды, которых в детстве дразнили из-за лишнего веса
10 важных советов, как организовать хранение на кухне
В РФ осудили женщину за похищение ребенка, которого оставила мать
Победа с привкусом провала Политологи комментируют итоги выборов в Германии
Алферова эмоционально высказалась о закрытии «Жди меня»
Малышева, Безрукова и Нюша: звезды на премьере Kingsman-2
На смену «таблетке»: первое фото новой «санитарки» УАЗ
ОСАГО: новые правила при групповых авариях
Подруга Глаголевой рассказала о запретной теме актрисы – СМИ
Кабаева привлекла внимание всех на юбилее Кобзона
35-летняя Вера Брежнева кардинально сменила имидж (фото)
Принц Гарри и Меган Маркл впервые вместе вышли в свет
Эксперт о Порошенко на Генассамблее ООН: Полная потеря реальности
"Слон и моська": СМИ о военной технике РФ и НАТО
«В чудеса не верю»: военный о бое взвода РФ в окружении боевиков
Трамп обратился к Порошенко с призывом
Фоторепортажи
10Каталонцы снова хотят выйти из состава Испании
1035 лет назад погибла Грейс Келли
13:33 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Госдума подготовит правила общения человека с роботами

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в ближайшее время депутаты займутся регулированием взаимоотношений людей с роботами.

Источник: AP 2017

«Вопросы отношения человека и искусственного интеллекта, отношения человека и робота — вопросы, которые мы законодательно должны будем в ближайшее время описывать», — заявил он.

Если мы не будем делать этого, мы будем отставать. Задачи, которые обозначил наш президент на Петербургском экономическом форуме, говоря о развитии цифровой экономики, безусловно, должны быть эффективно решены через законодательное регулирование
Вячеслав Володин
Спикер Госдумы
Читайте также
Что общего у биткоинов и тюльпанов, и причем тут спецслужбы?

Владимир Путин в июньском выступлении на ПМЭФ говорил о необходимости «сформировать принципиально новую, гибкую нормативную базу для внедрения цифровых технологий во все сферы жизни».

Он добавил, что «государство окажет поддержку тем компаниям, которые являются носителями разработок и компетенций в сфере цифровых технологий».

В числе отраслей, в которых должны работать такие компании, он назвал обработку и анализ больших массивов данных, искусственный интеллект и нейротехнологии, технологии виртуальной и дополненной реальности.

Вице-премьер Игорь Шувалов тогда же заявлял, что президент «заболел» цифровыми технологиями.

Беспилотники и безработица

Из выступления главы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонида Левина ясно, что законодателей особенно интересует развитие беспилотных автомобилей и изменение понятия «авторское право» из-за создания искусственным интеллектом произведений искусства.

Он завил, что развитие беспилотных авто требует изменений в правила дорожного движения.

По словам Левина, роботизация повлечет за собой «вытеснение живой рабочей силы», например, в банковской сфере, бухгалтерских и юридических услугах, промышленности.

«Таким образом, уже в ближайшем будущем мы можем столкнуться с ростом безработицы», — заключил он.

Читайте также
В РФ создадут тяжелый беспилотник с двигателем от истребителя пятого поколения

Для координации действий парламентов разных стран в развитии законодательства в сфере высоких технологий Госдума планирует работать над механизмом киберсекретаря. Решение о его создании было принято в июле этого года по итогам совещания спикеров парламентов стран Евразии в Южной Корее, сказал глава думского комитета по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Жигарев.

По его словам, он обратился к Володину с просьбой дать разрешение комитету по экономической политике подписывать соглашения о сотрудничестве в области цифровой экономики с комитетами, которые занимаются той же проблематикой в парламентах зарубежных стран.

Жигарев считает, что в России необходимо дать общепринятые во всем мире определения словам «робот», «искусственный интеллект», «блокчейн», «бигдата» и «криптовалюта».

Европейский парламент уже работает над сводом правил, по которым люди должны будут общаться с искусственным интеллектом и роботами. Законодатели решают, следует ли наделять будущих роботов статусом «электронной личности».

Как рекомендует представленный в Европарламент отчет, разработчики роботов должны гарантировать, что в каждом из них будет предусмотрено устройство, позволяющее при необходимости отключить все его функции.

Три закона

Ранее три закона робототехники сформулировал американский писатель-фантаст Айзек Азимов. Они были перечислены в рассказе «Хоровод» 1942 года.

Законы звучат так:

  • Робот не может причинить вред человеку или своим бездействием допустить, чтобы человеку был причинен вред.
  • Робот должен повиноваться всем приказам, которые дает человек, кроме тех случаев, когда эти приказы противоречат первому закону.
  • Робот должен заботиться о своей безопасности в той мере, в которой это не противоречит первому или второму законам.

В 1986 году в романе «Роботы и Империя» Азимов предложил Нулевой Закон: «Робот не может причинить вред человечеству или своим бездействием допустить, чтобы человечеству был причинён вред».

В докладе, недавно опубликованном Королевским научным обществом и Британской академией, говорится, что нет никакой нужды в трех законах робототехники, которые можно заменить одним универсальным правилом: «Человек должен преуспевать».

Ученые общества уточняют, что принцип процветания человечества должен быть положен в основу всего управления системами искусственного интеллекта, так как он объединяет в себе все три закона.

Справка
Биткоин, токены, блокчейнВсе делают вид, что разбираются в этом, а я не понимаю! Помогите!
BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Меркель остается на 4-й срок, националисты проходят в бундестаг
Что изменится в жизни россиян с 1 октября
Выборы в Германии: провальная победа Ангелы Меркель
ГП заявила о «бездействии» Росавиации в ситуации с «ВИМ-Авиа»
В Курской области в ДТП погибли пять человек
СМИ узнали о возможной серии отставок губернаторов
Началось голосование о независимости Иракского Курдистана
Спорт
Черчесов назвал список игроков на матчи с Южной Кореей и Ираном Тренерский штаб национальной команды России во главе со Станиславом Черчесовым определился со списком игроков, которые будут вызваны для подготовки к контрольным матчам
Авто
Жилет станет обязательным для водителей Российские власти хотят заставить водителей носить светоотражающие жилеты при остановке вне населенных пунктов в темное время суток или в условиях плохой видимости
Hi-Tech
Samsung с огромным экраном здорово подешевел Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что уже через четыре месяца после старта продаж смартфон можно купить на 35% дешевле
Кино
Шепелев: «Малахов поступает профессионально, но бесчеловечно» Автор и ведущий программы «На самом деле» рассказал, как работает полиграф на программе, можно ли соврать во время шоу, а также о своем отношении к переходу Андрея Малахова на другой канал
Недвижимость
В России будут штрафовать управленцев многоэтажек
Депутаты распространят реновацию хрущевок на регионы
В России развернут массовую стройку инфраструктуры
Россиянам пообещали рост цен на жилье
Леди
В моду вошли безумные женские носки (фото) Забавные носки — отличный и не очень дорогой способ поднять себе настроение
Дети
70-летний Борис Галкин впервые стал отцом У актера родилась дочка.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь