Госдума подготовит правила общения человека с роботами
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в ближайшее время депутаты займутся регулированием взаимоотношений людей с роботами.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в ближайшее время депутаты займутся регулированием взаимоотношений людей с роботами.
«Вопросы отношения человека и искусственного интеллекта, отношения человека и робота — вопросы, которые мы законодательно должны будем в ближайшее время описывать», — заявил он.
Если мы не будем делать этого, мы будем отставать. Задачи, которые обозначил наш президент на Петербургском экономическом форуме, говоря о развитии цифровой экономики, безусловно, должны быть эффективно решены через законодательное регулирование
Владимир Путин в июньском выступлении на ПМЭФ говорил о необходимости «сформировать принципиально новую, гибкую нормативную базу для внедрения цифровых технологий во все сферы жизни».
Он добавил, что «государство окажет поддержку тем компаниям, которые являются носителями разработок и компетенций в сфере цифровых технологий».
В числе отраслей, в которых должны работать такие компании, он назвал обработку и анализ больших массивов данных, искусственный интеллект и нейротехнологии, технологии виртуальной и дополненной реальности.
Беспилотники и безработица
Из выступления главы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонида Левина ясно, что законодателей особенно интересует развитие беспилотных автомобилей и изменение понятия «авторское право»
Он завил, что развитие беспилотных авто требует изменений в правила дорожного движения.
«Таким образом, уже в ближайшем будущем мы можем столкнуться с ростом безработицы», — заключил он.
Для координации действий парламентов разных стран в развитии законодательства в сфере высоких технологий Госдума планирует работать над механизмом киберсекретаря. Решение о его создании было принято в июле этого года по итогам совещания спикеров парламентов стран Евразии в Южной Корее, сказал глава думского комитета по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Жигарев.
По его словам, он обратился к Володину с просьбой дать разрешение комитету по экономической политике подписывать соглашения о сотрудничестве в области цифровой экономики с комитетами, которые занимаются той же проблематикой в парламентах зарубежных стран.
Европейский парламент уже работает над сводом правил, по которым люди должны будут общаться с искусственным интеллектом и роботами. Законодатели решают, следует ли наделять будущих роботов статусом «электронной личности».
Как рекомендует представленный в Европарламент отчет, разработчики роботов должны гарантировать, что в каждом из них будет предусмотрено устройство, позволяющее при необходимости отключить все его функции.
Три закона
Ранее три закона робототехники сформулировал американский
Законы звучат так:
В 1986 году в романе «Роботы и Империя» Азимов предложил Нулевой Закон: «Робот не может причинить вред человечеству или своим бездействием допустить, чтобы человечеству был причинён вред».
В докладе, недавно опубликованном Королевским научным обществом и Британской академией, говорится, что нет никакой нужды в трех законах робототехники, которые можно заменить одним универсальным правилом: «Человек должен преуспевать».
Ученые общества уточняют, что принцип процветания человечества должен быть положен в основу всего управления системами искусственного интеллекта, так как он объединяет в себе все три закона.