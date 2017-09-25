Госдума подготовит правила общения человека с роботами

Источник: AP 2017

«Вопросы отношения человека и искусственного интеллекта, отношения человека и робота — вопросы, которые мы законодательно должны будем в ближайшее время описывать», — заявил он.

Если мы не будем делать этого, мы будем отставать. Задачи, которые обозначил наш президент на Петербургском экономическом форуме, говоря о развитии цифровой экономики, безусловно, должны быть эффективно решены через законодательное регулирование Вячеслав Володин Спикер Госдумы

Владимир Путин в июньском выступлении на ПМЭФ говорил о необходимости «сформировать принципиально новую, гибкую нормативную базу для внедрения цифровых технологий во все сферы жизни».

Он добавил, что «государство окажет поддержку тем компаниям, которые являются носителями разработок и компетенций в сфере цифровых технологий».

В числе отраслей, в которых должны работать такие компании, он назвал обработку и анализ больших массивов данных, искусственный интеллект и нейротехнологии, технологии виртуальной и дополненной реальности.

Вице-премьер Игорь Шувалов тогда же заявлял, что президент «заболел» цифровыми технологиями.

Беспилотники и безработица

Из выступления главы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонида Левина ясно, что законодателей особенно интересует развитие беспилотных автомобилей и изменение понятия «авторское право» из-за создания искусственным интеллектом произведений искусства.

Он завил, что развитие беспилотных авто требует изменений в правила дорожного движения.

По словам Левина, роботизация повлечет за собой «вытеснение живой рабочей силы», например, в банковской сфере, бухгалтерских и юридических услугах, промышленности.

«Таким образом, уже в ближайшем будущем мы можем столкнуться с ростом безработицы», — заключил он.

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Для координации действий парламентов разных стран в развитии законодательства в сфере высоких технологий Госдума планирует работать над механизмом киберсекретаря. Решение о его создании было принято в июле этого года по итогам совещания спикеров парламентов стран Евразии в Южной Корее, сказал глава думского комитета по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Жигарев.

По его словам, он обратился к Володину с просьбой дать разрешение комитету по экономической политике подписывать соглашения о сотрудничестве в области цифровой экономики с комитетами, которые занимаются той же проблематикой в парламентах зарубежных стран.

Жигарев считает, что в России необходимо дать общепринятые во всем мире определения словам «робот», «искусственный интеллект», «блокчейн», «бигдата» и «криптовалюта».

Европейский парламент уже работает над сводом правил, по которым люди должны будут общаться с искусственным интеллектом и роботами. Законодатели решают, следует ли наделять будущих роботов статусом «электронной личности».

Как рекомендует представленный в Европарламент отчет, разработчики роботов должны гарантировать, что в каждом из них будет предусмотрено устройство, позволяющее при необходимости отключить все его функции.

Три закона

Ранее три закона робототехники сформулировал американский писатель-фантаст Айзек Азимов. Они были перечислены в рассказе «Хоровод» 1942 года.

Законы звучат так:

Робот не может причинить вред человеку или своим бездействием допустить, чтобы человеку был причинен вред.

Робот должен повиноваться всем приказам, которые дает человек, кроме тех случаев, когда эти приказы противоречат первому закону.

Робот должен заботиться о своей безопасности в той мере, в которой это не противоречит первому или второму законам.

В 1986 году в романе «Роботы и Империя» Азимов предложил Нулевой Закон: «Робот не может причинить вред человечеству или своим бездействием допустить, чтобы человечеству был причинён вред».

В докладе, недавно опубликованном Королевским научным обществом и Британской академией, говорится, что нет никакой нужды в трех законах робототехники, которые можно заменить одним универсальным правилом: «Человек должен преуспевать».

Ученые общества уточняют, что принцип процветания человечества должен быть положен в основу всего управления системами искусственного интеллекта, так как он объединяет в себе все три закона.

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