УФАС Пермского края направит документы в суд для дисквалификации Ильи Денисова

В трехдневный срок документы поступят в Мотовилихинский районный суд Перми, отметили в УФАС. Напомним, антимонопольный орган уже предупреждал господина Денисова о возможной дисквалификации. Поводом для такого решения стали нарушения, допущенные департаментом дорог и транспорта. Первое нарушение выразилось в невыплате субсидий за провоз льготных категорий граждан тем перевозчикам, которые использовали систему учета проезда держателей льготных проездных документов отличную от системы оператора (МКУ «Гортранс»), но аналогичную по принципу работы. Кроме того подразделение мэрии допустило нарушение антимонопольного законодательства при отборе перевозчиков для работы на маршрутных такси. В мэрии с позицией УФАС не согласны и намерены оспорить решение в суде.



Стоит отметить, что это не первая попытка УФАС дисквалификации чиновника за нарушение антимонопольного законодательства. В 2011 году УФАС по Пермскому краю пытался дисквалифицировать возглавлявшую на тот момент министерство транспорта Пермского края Елену Громову. За нарушение антимонопольного законодательства контролирующий орган через суд добивался отстранения госпожи Громовой от занимаемой должности. Дело несколько раз пересматривалось и закончилось неудачно для УФАС.