Василий Голубев обсудил с Дмитрием Рогозиным меры соцподдержки пострадавшим от пожара
692 пострадавших от крупного пожара на Театральном спуске в
692 пострадавших от крупного пожара на Театральном спуске в
По словам главы региона, на уровне области сейчас разрабатываются предложения о нормативном закреплении дополнительных механизмов, направленных на защиту жилищных прав пострадавших. Василий Голубев также выдвинул предложение об изменении единого механизма предоставления межбюджетных трансфертов на оказание мер социальной поддержки таким гражданам.
Напомним, 21 августа возгорание достигло площади 10 тыс. кв. м,