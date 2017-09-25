Василий Голубев обсудил с Дмитрием Рогозиным меры соцподдержки пострадавшим от пожара

По словам главы региона, на уровне области сейчас разрабатываются предложения о нормативном закреплении дополнительных механизмов, направленных на защиту жилищных прав пострадавших. Василий Голубев также выдвинул предложение об изменении единого механизма предоставления межбюджетных трансфертов на оказание мер социальной поддержки таким гражданам.

Напомним, 21 августа возгорание достигло площади 10 тыс. кв. м, из-за инцидента погиб один человек, а 58 пострадали. Сгорели 118 домов, около 600 человек были эвакуированы. На данном месте, по словам ростовского градоначальника Виталия Кушнарёва, могут появиться школа и зона рекреации. Он отметил, что официального решения на этот счет еще нет, подчеркнув, что жилье на данной территории строиться не будет.