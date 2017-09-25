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13:48 (мск), источник: Деловое сообщество

Василий Голубев обсудил с Дмитрием Рогозиным меры соцподдержки пострадавшим от пожара

692 пострадавших от крупного пожара на Театральном спуске в Ростове-на-Дону 21 августа получили материальную помощь. Об этом в ходе рабочей встречи в Москве с заместителем председателя правительства РФ Дмитрием Рогозиным рассказал донской губернатор Василий Голубев.

Источник: РИА "Новости"

По словам главы региона, на уровне области сейчас разрабатываются предложения о нормативном закреплении дополнительных механизмов, направленных на защиту жилищных прав пострадавших. Василий Голубев также выдвинул предложение об изменении единого механизма предоставления межбюджетных трансфертов на оказание мер социальной поддержки таким гражданам.

Напомним, 21 августа возгорание достигло площади 10 тыс. кв. м, из-за инцидента погиб один человек, а 58 пострадали. Сгорели 118 домов, около 600 человек были эвакуированы. На данном месте, по словам ростовского градоначальника Виталия Кушнарёва, могут появиться школа и зона рекреации. Он отметил, что официального решения на этот счет еще нет, подчеркнув, что жилье на данной территории строиться не будет.

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