Глава Белореченского района Имгрунт отказался баллотироваться на следующий срок

О том, что Имгрунт не будет участвовать в следующих муниципальных выборах стало известно в понедельник, 25 сентября.

Как сообщает пресс-служба районной администрации, это решение он принял, руководствуясь тем, что сегодня политика президента РФ и губернатора Краснодарского края направлена на омоложение кадрового состава руководящих органов.

2 октября вопрос о новом главе района будет решаться на сессии Совета депутатов.

Иван Имгрунт руководил Белореченским районом более 17 лет, с января 2000 года.

Как сообщал «Югополис», в марте нынешнего года стало известно о том, что на Имгрунта завели уголовное дело. Его подозревали в незаконном распоряжении участком леса.