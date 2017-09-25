Глава Белореченского района Имгрунт отказался баллотироваться на следующий срок
Решение покинуть пост Иван Имгрунт принял самостоятельно.
Решение покинуть пост Иван Имгрунт принял самостоятельно.
О том, что Имгрунт не будет участвовать в следующих муниципальных выборах стало известно в понедельник, 25 сентября.
Как сообщает
2 октября вопрос о новом главе района будет решаться на сессии Совета депутатов.
Иван Имгрунт руководил Белореченским районом более 17 лет, с января 2000 года.
Как сообщал «Югополис», в марте нынешнего года стало известно о том, что на Имгрунта завели уголовное дело. Его подозревали в незаконном распоряжении участком леса.
Имгрунт также прославился тем, что городе Белореченске над зданием местной администрации в течение нескольких лет накануне Дня Победы власти вывешивали большой портрет Иосифа Сталина.