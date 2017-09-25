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15:22 (мск), источник: Югополис

Глава Белореченского района Имгрунт отказался баллотироваться на следующий срок

Решение покинуть пост Иван Имгрунт принял самостоятельно.

О том, что Имгрунт не будет участвовать в следующих муниципальных выборах стало известно в понедельник, 25 сентября.

Как сообщает пресс-служба районной администрации, это решение он принял, руководствуясь тем, что сегодня политика президента РФ и губернатора Краснодарского края направлена на омоложение кадрового состава руководящих органов.

2 октября вопрос о новом главе района будет решаться на сессии Совета депутатов.

Иван Имгрунт руководил Белореченским районом более 17 лет, с января 2000 года.

Как сообщал «Югополис», в марте нынешнего года стало известно о том, что на Имгрунта завели уголовное дело. Его подозревали в незаконном распоряжении участком леса.

Имгрунт также прославился тем, что городе Белореченске над зданием местной администрации в течение нескольких лет накануне Дня Победы власти вывешивали большой портрет Иосифа Сталина.

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