Гагаузы просят не вмешивать их в противостояние между Додоном и Плахотнюком

Источник: Noi.md

Кроме того, представители гражданского сообщества призывают гагаузское общество бойкотировать предстоящие парламентские выборы в Молдове до тех пор, пока кишиневские власти не выполнят свои обязательства по отношению к автономии.

Требования изложены в публичном заявлении, подписанном гражданским активистом Гагаузии Михаилом Влахом. По его мнению, необходимо проявлять нейтральное отношение к тому, что происходит в Кишиневе.

«В связи с риском возникновения гражданского конфликта, спровоцированного сторонниками Влада Плахотнюка и Игоря Додона, было принято решение о соблюдении нейтралитета Гагаузии до тех пор, пока Закон об особом статусе Гагаузии не будет включен в Конституцию Молдовы и Закон не заработает в полную силу», — говорится в заявлении.

«Принято решение довести до сведения населения Гагаузии всеми возможными способами идею о том, что, пока молдавские власти не выполнят все обязательства по отношению к Гагаузии, мы призываем бойкотировать всевозможные общенациональные выборы в Молдове», — отмечает Михаил Влах.