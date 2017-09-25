Путин позвонил Назарбаеву

Источник: Tengrinews

В ходе беседы главы государств обсудили состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, а также актуальные вопросы региональной и международной повесток дня.

Президент России поздравил Президента Казахстана с успешным проведением шестой международной встречи по Сирии в Астане, состоявшейся 14—15 сентября .

Также Владимир Путин проинформировал Нурсултана Назарбаева об усилиях Российской Федерации по урегулированию конфликта в Сирии. Стороны особо отметили важность продолжения Астанинского процесса.

Президенты рассмотрели график предстоящих встреч, включая ход подготовки к заседаниям Высшего Евразийского экономического совета и Совета глав государств СНГ.

Лидеры двух стран договорились продолжить регулярный диалог по всему спектру вопросов двустороннего взаимодействия.