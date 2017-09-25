Путин позвонил Назарбаеву
Состоялся телефонный разговор Нурсултана Назарбаева с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Акорду.
Состоялся телефонный разговор Нурсултана Назарбаева с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Акорду.
В ходе беседы главы государств обсудили состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, а также актуальные вопросы региональной и международной повесток дня.
Президент России поздравил Президента Казахстана с успешным проведением шестой международной встречи по Сирии в Астане, состоявшейся
Также Владимир Путин проинформировал Нурсултана Назарбаева об усилиях Российской Федерации по урегулированию конфликта в Сирии. Стороны особо отметили важность продолжения Астанинского процесса.
Президенты рассмотрели график предстоящих встреч, включая ход подготовки к заседаниям Высшего Евразийского экономического совета и Совета глав государств СНГ.
Лидеры двух стран договорились продолжить регулярный диалог по всему спектру вопросов двустороннего взаимодействия.
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