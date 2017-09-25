Песков: Кремль пока не комментирует доклад ООН о нарушениях прав человека в Крыму

«Я пока не располагаю информацией [об этом докладе], ничего не могу об этом сказать», — заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на просьбу прокомментировать этот документ.

УВКПЧ в опубликованном в понедельник в Женеве докладе рекомендовало России применять на территории Республики Крым законы Украины. В 48-страничном документе ведомство называет полуостров «оккупированной территорией» и перечисляет множественные якобы зафиксированные там нарушения прав человека. При этом отмечается, что ни в Республике Крым, ни в Севастополе представители УВКПЧ не присутствуют, а собирали они свои сведения посредством дистанционного мониторинга с «основной» территории Украины и через опросы.