Свердловчане не могут получить загранпаспорта из-за дефицита бланков

«Я не отрицаю наличие данной проблемы. Добавлю, что винить во временной задержке выдачи документов сотрудников управления по делам миграции областного полицейского главка не стоит. Причина в техническом сбое поставки бланков паспортов. На сегодняшний день бланки поступили, поэтому в ближайшее время граждане смогут получить свои паспорта. Руководство приносит свои извинения перед уральцами за вынужденную задержку документов. Многие турфирмы продают “горячие путевки”, не узнав о наличии загранпаспорта у покупающих. Советую гражданам заблаговременно заботиться о поездках и оформлять документы заранее» — комментирует руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.