Свердловчане не могут получить загранпаспорта из-за дефицита бланков
Жителям Свердловской области не выдают документы для выезда за границу. Данную проблему объясняют отсутствием бланков.
Жителям Свердловской области не выдают документы для выезда за границу. Данную проблему объясняют отсутствием бланков.
Многие уральцы оказались в затруднительной ситуации: вынуждены отменять отпуска. В ГУ МВД по Свердловской области сообщили, что проблема временная.
«Я не отрицаю наличие данной проблемы. Добавлю, что винить во временной задержке выдачи документов сотрудников управления по делам миграции областного полицейского главка не стоит. Причина в техническом сбое поставки бланков паспортов. На сегодняшний день бланки поступили, поэтому в ближайшее время граждане смогут получить свои паспорта. Руководство приносит свои извинения перед уральцами за вынужденную задержку документов. Многие турфирмы продают “горячие путевки”, не узнав о наличии загранпаспорта у покупающих. Советую гражданам заблаговременно заботиться о поездках и оформлять документы заранее» — комментирует руководитель