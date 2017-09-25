Кадырову понравился красивый и чистый Минск

Кадыров прилетел в Минск рано утром в понедельник. Это его первый официальный визит в Беларусь. До встречи с президентом Лукашенко он возложил венок к памятнику на площади Победы, также запланирована его встреча с премьер-министром Беларуси Андреем Кобяковым.

«Мне очень понравилось, чисто, красиво, чувствуется хозяин», — сказал Рамзан Кадыров, отвечая на вопросы белорусских журналистов о его впечатлениях о белорусской столице.

Глава Чечни также отметил, что любит чистоту.

«Как будто дома нахожусь», — добавил он.

Товарооборот

Кадыров также отметил важность пошедшей сегодня во Дворце Независимости в Минске встречи с белорусским президентом Лукашенко. Она позволит активизировать сотрудничество республик в экономической сфере. По словам Кадырова, на встрече с президентом Беларуси, в частности, шла речь о необходимости увеличения товарооборота.

Как сообщают информированные источники, товарооборот Беларуси и Чечни в прошлом году составил 4,5 миллиона долларов. В 2012 данная цифра составляла 1,3 миллиона долларов, в 2013 году — 8,9 миллиона, в 2014 — 3,3, в 2015 году — 3,1 миллиона долларов в год.

В январе — июле 2017 года товарооборот между двумя республиками составил 2,8 миллиона долларов, что на 33,3 процента больше, чем за аналогичный период 2016 года. Основу эксперта составили поставки предметов гигиены для женщин и детей, бытовой неэлектрической аппаратуры для приготовления пиши, бытовых и прочих нагревательных приборов.

Из Чечни в Беларусь импортировались отходы и лом черных металлов.

В настоящее время в Чечне нет сборочных производств и дилерской сети белорусских предприятий. Поставки белорусских товаров в регион осуществляются через дилерскую сеть белорусских предприятий в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах.

Учел критику

При этом Кадыров сказал, что он учел критику белорусского президента и нашел время приехать в белорусскую столицу.

Осенью 2016 года белорусский лидер на встрече с российскими журналистами высказал сожаление, что глава Чечни Кадыров до сих пор не посетил Минск. В свою очередь глава Чечни в Twitter и Instagram пообещал президенту Беларуси приехать в Минск и пригласил его в Чечню.

Многодетный отец

Рамзан Кадыров родился 5 октября 1976 года, у него высшее образование по специальностям «юриспруденция», «финансы и кредит», — он кандидат экономических наук. В начале свой карьеры он работал помощником муфтия Чечни, в начале 2000-тысячных работал на разных должностях в органах внутренних дел Чечни, затем на руководящих должностях в правительстве, с 2007 по 2011 — был президентом Чечни, с 2011 года он — глава Чеченкой Республики.