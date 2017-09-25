Путин сменил главу Самарской области
Вместо Николая Меркушкина, ушедшего с поста по собственному желанию, и.о. губернатора назначен Дмитрий Азаров.
Вместо Николая Меркушкина, ушедшего с поста по собственному желанию, и.о. губернатора назначен Дмитрий Азаров.
Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU — Президент России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Самарской области Николая Меркушкина, сообщила
«Принять отставку губернатора Самарской области Меркушкина по собственному желанию», — говорится в тексте указа президента.
Согласно указу, Дмитрий Азаров назначен временно исполняющим обязанности губернатора до вступления в должность лица, избранного губернатором Самарской области.
Накануне российские СМИ сообщили, что в начале текущей недели могут последовать досрочные отставки глав российских регионов. Среди субъектов Федерации, которые могут попасть под кадровые перемены, газета «Коммерсантъ» назвала Ивановскую, Самарскую, Нижегородскую, Мурманскую, Новосибирскую, Омскую области, Ненецкий автономный округ (НАО), Красноярский и Алтайский края.