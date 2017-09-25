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14:06 (мск), источник: Интерфакс

Путин сменил главу Самарской области

Вместо Николая Меркушкина, ушедшего с поста по собственному желанию, и.о. губернатора назначен Дмитрий Азаров.

Источник: РИА "Новости"

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU — Президент России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Самарской области Николая Меркушкина, сообщила пресс-служба Кремля.

«Принять отставку губернатора Самарской области Меркушкина по собственному желанию», — говорится в тексте указа президента.

Согласно указу, Дмитрий Азаров назначен временно исполняющим обязанности губернатора до вступления в должность лица, избранного губернатором Самарской области.

Отдельным указом президент России Меркушкина специальным представителем главы государства по взаимодействию со Всемирным конгрессом финно-угорских народов.

Накануне российские СМИ сообщили, что в начале текущей недели могут последовать досрочные отставки глав российских регионов. Среди субъектов Федерации, которые могут попасть под кадровые перемены, газета «Коммерсантъ» назвала Ивановскую, Самарскую, Нижегородскую, Мурманскую, Новосибирскую, Омскую области, Ненецкий автономный округ (НАО), Красноярский и Алтайский края.

Путин снял губернатора Самарской области
Во время загрузки произошла ошибка.
14:27 (мск)© Ньюстюб
3 комментарияк этой статье
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Комментарии3
Комментарии
3
Павел Самсонов
если теперь жители Самарской обл снова выберут себе во главу исп. власти какого-нить клоуна по своему образу и подобию... то все потуги Путина коту под хвост
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