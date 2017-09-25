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14:31 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Комиссия Совета Федерации в октябре проверит подготовку Нижнего Новгорода к ЧМ-2018

Временная комиссия Совета Федерации по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу 2018 года в октябре приедет в Нижний Новгород для проверки подготовки к турниру. Об этом сообщает ТАСС 25 сентября 2017 года со ссылкой на председателя комиссии Андрея Кутепова.

Источник: НИА-Нижний Новгород

«В октябре мы приедем с проверкой в Волгоград и Нижний Новгород, в ноябре планируем посетить Ростов-на-Дону и Самару, а в декабре — Саранск и Екатеринбург», — сказал он.

По его словам, что к моменту проведению чемпионата все задействованные в его проведении города смогут полностью подготовиться к играм. «Сейчас нужно думать на глобальную перспективу, думать, как мы будем использовать инфраструктуру, как будет пропагандироваться спорт, какие кадры мы будем воспитывать», — пояснил Кутепов.

Матчи ЧМ-2018 пройдут на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Волгограде, Калининграде, Саранске, Екатеринбурге и Сочи. В частности, в Нижнем Новгороде 18, 21, 24 и 27 июня 2018 года пройдут матчи группового этапа, 1 июля — одна восьмая финала, 6 июля — четвертьфинал.

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