Комиссия Совета Федерации в октябре проверит подготовку Нижнего Новгорода к ЧМ-2018

Источник: НИА-Нижний Новгород

«В октябре мы приедем с проверкой в Волгоград и Нижний Новгород, в ноябре планируем посетить Ростов-на-Дону и Самару, а в декабре — Саранск и Екатеринбург», — сказал он.

По его словам, что к моменту проведению чемпионата все задействованные в его проведении города смогут полностью подготовиться к играм. «Сейчас нужно думать на глобальную перспективу, думать, как мы будем использовать инфраструктуру, как будет пропагандироваться спорт, какие кадры мы будем воспитывать», — пояснил Кутепов.