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14:33 (мск), источник: Ежедневник.by

Белорусская дипмиссия в Украине выразила протест против «антибелорусской» акции у посольства в Киеве

Посольство Беларуси в Украине выразило протест в связи с хулиганскими действиями у здания диппредставительства в Киеве. Об этом говорится в заявлении на сайте посольства.

Как рассказали в диппредставительстве, в субботу, 23 сентября, у здания белорусского посольства в Киеве группа неустановленных граждан провела антибелорусскую акцию.

«Принимая во внимание, что участвующие в акции скрывали лица, вели себя нагло и агрессивно, использовали файеры, Посольство Республики Беларусь в Украине выразило протест украинской стороне и потребовало провести соответствующее расследование, а также обеспечить безопасность функционирования белорусской дипломатической миссии в соответствии со ст. 22 Венской конвенции о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года», — говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте дипмиссии.

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