Сергей Сесюнин возглавит «Центр организации капитального ремонта» в Перми

Он сообщил, что в ближайшее время откроет в Перми «Центр организации капитального ремонта». По данным открытых источников, аналогичные организации уже зарегистрированы в нескольких городах, в том числе в Ярославле. На сайте ярославского ЦОКР указано, что компания оказывает методическую и практическую помощь собственникам в организации капитального ремонта многоквартирного дома.

«Проект “капремонт за семь шагов” предусматривает формирование индивидуального плана капитального ремонта многоквартирного дома с учетом комплексного подхода, своевременное решение проблем дома. Проект создается для тех домов, жители которых копят средства на капремонт на спецсчете», — пояснил Сергей Сесюнин. Он предположил, что с помощью этой структуры провести капитальный ремонт в доме возможно быстрее, чем в рамках региональной программы.



Напомним, Сергей Сесюнин покинул должность руководителя Фонда капитального ремонта Пермского края в августе 2017 года.