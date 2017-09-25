Россия считает доклад о ситуации с правами человека в Крыму нелегитимным
25 сентября.
25 сентября.
«Этот доклад мы считаем нелегитимным, — сказал собеседник агентства.
«Странно, что наблюдательная миссия ООН на Украине, которая была создана в рамках двустороннего соглашения Управления верховного комиссара ООН по правам человека и Украины, готовит доклад по ситуации с правами человека в России и вообще комментирует эту ситуацию», — заявил источник.
«Мы считаем, что это не находится в компетенции наблюдательной миссии», — подчеркнул он.