Россия считает доклад о ситуации с правами человека в Крыму нелегитимным

25 сентября. Interfax-Russia. ru — Россия считает нелегитимным доклад о ситуации с правами человека в Крыму, который был подготовлен наблюдательной миссией ООН на Украине, заявил «Интерфаксу» в понедельник источник в постпредстве РФ при ООН и других международных организациях в Женеве.