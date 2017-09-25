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14:27 (мск), источник: Интерфакс

Россия считает доклад о ситуации с правами человека в Крыму нелегитимным

25 сентября. Interfax-Russia.ru — Россия считает нелегитимным доклад о ситуации с правами человека в Крыму, который был подготовлен наблюдательной миссией ООН на Украине, заявил «Интерфаксу» в понедельник источник в постпредстве РФ при ООН и других международных организациях в Женеве.

Источник: РИА "Новости"

«Этот доклад мы считаем нелегитимным, — сказал собеседник агентства.

«Странно, что наблюдательная миссия ООН на Украине, которая была создана в рамках двустороннего соглашения Управления верховного комиссара ООН по правам человека и Украины, готовит доклад по ситуации с правами человека в России и вообще комментирует эту ситуацию», — заявил источник.

«Мы считаем, что это не находится в компетенции наблюдательной миссии», — подчеркнул он.

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