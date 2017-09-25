В Крыму ожидают делегацию представителей нового состава бундестага

Источник: РИА "Новости"

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен — РИА Новости, Виктор Лященко. Глава немецкой национально-культурной автономии Крыма Юрий Гемпель сообщил, что в ближайшее время будет инициирован вопрос приезда на полуостров депутатов нового состава бундестага Германии.

Гемпель подчеркнул, что правая «Альтернатива для Германии» и «Левые» сегодня настроены на диалог с Россией, в том числе в части признания российского статуса Крыма.

После выборов, в ближайшее время, мы будем обсуждать возможность приезда официальной делегации представителей бундестага от партии “Левые” в Крым и, возможно, представителей бундестага от “Альтернатива для Германии” в том числе. На мой взгляд, надо сотрудничать со всеми политическими силами, которые готовы работать на снятие санкций в отношении Российской Федерации и признание Крыма неотъемлемой частью Российской Федерации.

По его словам, наблюдения за изменением общественного мнения за последние 1,5 года говорят, что Германия постепенно движется в сторону признания российского статуса полуострова.