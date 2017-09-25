В Крыму ожидают делегацию представителей нового состава бундестага
Глава немецкой
Глава немецкой
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен — РИА Новости, Виктор Лященко. Глава немецкой
Гемпель подчеркнул, что правая «Альтернатива для Германии» и «Левые» сегодня настроены на диалог с Россией, в том числе в части признания российского статуса Крыма.
После выборов, в ближайшее время, мы будем обсуждать возможность приезда официальной делегации представителей бундестага от партии “Левые” в Крым и, возможно, представителей бундестага от “Альтернатива для Германии” в том числе. На мой взгляд, надо сотрудничать со всеми политическими силами, которые готовы работать на снятие санкций в отношении Российской Федерации и признание Крыма неотъемлемой частью Российской Федерации.
По его словам, наблюдения за изменением общественного мнения за последние 1,5 года говорят, что Германия постепенно движется в сторону признания российского статуса полуострова.
В воскресенье в Германии прошли выборы в бундестаг. Согласно окончательным данным немецкого центризбиркома, партийный альянс ХДС/ХСС во главе с Меркель лидирует с 33% (246 мест в бундестаге), но это худший его результат с 1949 года.