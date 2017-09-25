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14:28 (мск), источник: РИА Новости

В Крыму ожидают делегацию представителей нового состава бундестага

Глава немецкой национально-культурной автономии Крыма Юрий Гемпель сообщил, что в ближайшее время будет инициирован вопрос приезда на полуостров депутатов нового состава бундестага Германии. Гемпель подчеркнул, что правая «Альтернатива для Германии» и «Левые» сегодня настроены на диалог с Россией, в том числе в части признания российского статуса Крыма.

Источник: РИА "Новости"

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен — РИА Новости, Виктор Лященко. Глава немецкой национально-культурной автономии Крыма Юрий Гемпель сообщил, что в ближайшее время будет инициирован вопрос приезда на полуостров депутатов нового состава бундестага Германии.

Гемпель подчеркнул, что правая «Альтернатива для Германии» и «Левые» сегодня настроены на диалог с Россией, в том числе в части признания российского статуса Крыма.

После выборов, в ближайшее время, мы будем обсуждать возможность приезда официальной делегации представителей бундестага от партии “Левые” в Крым и, возможно, представителей бундестага от “Альтернатива для Германии” в том числе. На мой взгляд, надо сотрудничать со всеми политическими силами, которые готовы работать на снятие санкций в отношении Российской Федерации и признание Крыма неотъемлемой частью Российской Федерации.

По его словам, наблюдения за изменением общественного мнения за последние 1,5 года говорят, что Германия постепенно движется в сторону признания российского статуса полуострова.

В воскресенье в Германии прошли выборы в бундестаг. Согласно окончательным данным немецкого центризбиркома, партийный альянс ХДС/ХСС во главе с Меркель лидирует с 33% (246 мест в бундестаге), но это худший его результат с 1949 года. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) во главе с Мартином Шульцем получает 20,5% (153 места), добившись худшего результата в истории. Правая «Альтернатива для Германии» впервые проходит в немецкий парламент с 12,6% и сразу становится третьей силой в бундестаге (94 места). Либеральная Свободная демократическая партия (СвДП) получает 10,7% (80 мест), «Левые» — 9,2% (69 мест) и «Зеленые» — 8,9% (67 мест).

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