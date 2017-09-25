Смольный решил отодвинуть ларьки на 100 метров от метро

Согласно документу, опубликованному на сайте городского комитета имущественных отношений, Смольный решил запретить ставить ларьки в радиусе ста метров от наземных вестибюлей станций метро.

Согласно пояснительной записке, проект разработан для «обеспечения требований антитеррористической защищенности станций и безопасного прохода больших масс людей».

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Сейчас торговые точки можно размещать не ближе 50 метров от вестибюлей, авторы документа намерены увеличить расстояние вдвое.

При этом новые правила коснутся даже киосков с цветами и печатной прессой, театральных и билетных касс — раньше на них запрет не распространялся, хотя вот уже несколько лет власти целенаправленно сносят или убирают все прочие ларьки возле станций.

По предварительным подсчетам, в случае принятия поправок чиновники снесут порядка 1300 торговых павильонов в непосредственной близости от метро, что по задумке комитета должно сделать жизнь горожан комфортнее и безопаснее.