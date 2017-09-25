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14:35 (мск), источник: "Российская газета"

Смольный решил отодвинуть ларьки на 100 метров от метро

Петербургские власти подготовили проект постановления, корректирующего правила размещения нестационарных торговых объектов.

Согласно документу, опубликованному на сайте городского комитета имущественных отношений, Смольный решил запретить ставить ларьки в радиусе ста метров от наземных вестибюлей станций метро.

Согласно пояснительной записке, проект разработан для «обеспечения требований антитеррористической защищенности станций и безопасного прохода больших масс людей».
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Сейчас торговые точки можно размещать не ближе 50 метров от вестибюлей, авторы документа намерены увеличить расстояние вдвое.

При этом новые правила коснутся даже киосков с цветами и печатной прессой, театральных и билетных касс — раньше на них запрет не распространялся, хотя вот уже несколько лет власти целенаправленно сносят или убирают все прочие ларьки возле станций.

По предварительным подсчетам, в случае принятия поправок чиновники снесут порядка 1300 торговых павильонов в непосредственной близости от метро, что по задумке комитета должно сделать жизнь горожан комфортнее и безопаснее.

Авторы проекта заверяют, что столь масштабное уничтожение розничной торговли у вестибюлей не приведет к дополнительному расходованию бюджетных средств.

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