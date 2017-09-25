Смольный решил отодвинуть ларьки на 100 метров от метро
Петербургские власти подготовили проект постановления, корректирующего правила размещения нестационарных торговых объектов.
Петербургские власти подготовили проект постановления, корректирующего правила размещения нестационарных торговых объектов.
Согласно документу, опубликованному на сайте городского комитета имущественных отношений, Смольный решил запретить ставить ларьки в радиусе ста метров от наземных вестибюлей станций метро.
Сейчас торговые точки можно размещать не ближе 50 метров от вестибюлей, авторы документа намерены увеличить расстояние вдвое.
При этом новые правила коснутся даже киосков с цветами и печатной прессой, театральных и билетных касс — раньше на них запрет не распространялся, хотя вот уже несколько лет власти целенаправленно сносят или убирают все прочие ларьки возле станций.
Авторы проекта заверяют, что столь масштабное уничтожение розничной торговли у вестибюлей не приведет к дополнительному расходованию бюджетных средств.