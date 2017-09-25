Нурсултан Назарбаев поздравил Ангелу Меркель
Президент Казахстана направил телеграмму поздравления федеральному канцлеру Германии Ангеле Меркель, предает Tengrinews.kz со ссылкой на
Президент Казахстана направил телеграмму поздравления федеральному канцлеру Германии Ангеле Меркель, предает Tengrinews.kz со ссылкой на
Глава государства поздравил Ангелу Меркель с победой
Нурсултан Назарбаев отметил, что результаты прошедших выборов являются ярким доказательством поддержки гражданами Германии проводимой федеральным канцлером
Президент Казахстана подчеркнул международный авторитет Ангелы Меркель и высоко оценил ее вклад в обеспечение региональной и глобальной безопасности.
«За 25 лет дружеские отношения между Казахстаном и Германией поднялись на высокий уровень. Хочу отметить Ваш неоценимый вклад в успешную реализацию совместных проектов, повлиявших на сближение наших стран», — говорится в телеграмме.
В завершение Глава государства пожелал Ангеле Меркель успехов, а дружественному народу Германии — процветания.