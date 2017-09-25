Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Возмущенная Поплавская напала на оголившуюся Бузову после премии
Удивительные факты о сексе из мира животных
Путин попросил обратить внимание на нововведение по кредитам
Миллиардер РФ объявлен персоной нон-грата при дворце князя Монако
Рейсовый автобус с 50 пассажирами столкнулся с автомобилем
Обвиняемый в растрате замдиректора ФСИН жалуется на условия в СИЗО Олег Коршунов требует для себя нормальную подушку, матрас и телевизор
Праправнучка Матильды Кшесинской стала балериной Большого театра
Волочкова в образе Мадонны приняла участие в шоу на «Первом»
На смену «таблетке»: первое фото новой «санитарки» УАЗ
ОСАГО: новые правила при групповых авариях
"Русская Кардашьян" вышла на подиум в купальнике – СМИ
"Безумный Макс": СМИ об атаке Сирии на боевиков
Мелания Трамп выбрала неуместный для ООН наряд (фото)
29-летняя Рианна пришла на презентацию в «детском» платье (фото)
Капеллан «Правого сектора» заявил о неизбежном конфликте с РФ
Противостояние ВДВ и "боевиков" на учениях - кадры
СМИ: тело убитого хоккеиста пролежало в квартире 1,5 месяца
Трамп обратился к Порошенко с призывом
Фоторепортажи
8Котопоезд из Японии
20В Мексике произошло мощное землетрясение
14:30 (мск), источник: Tengrinews

Нурсултан Назарбаев поздравил Ангелу Меркель

Президент Казахстана направил телеграмму поздравления федеральному канцлеру Германии Ангеле Меркель, предает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Источник: Tengrinews

Глава государства поздравил Ангелу Меркель с победой Христианско-демократического союза на выборах в Бундестаг Германии.

Нурсултан Назарбаев отметил, что результаты прошедших выборов являются ярким доказательством поддержки гражданами Германии проводимой федеральным канцлером социально-экономической политики.

Президент Казахстана подчеркнул международный авторитет Ангелы Меркель и высоко оценил ее вклад в обеспечение региональной и глобальной безопасности.

«За 25 лет дружеские отношения между Казахстаном и Германией поднялись на высокий уровень. Хочу отметить Ваш неоценимый вклад в успешную реализацию совместных проектов, повлиявших на сближение наших стран», — говорится в телеграмме.

В завершение Глава государства пожелал Ангеле Меркель успехов, а дружественному народу Германии — процветания.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
АО &quot;КазМунайГаз&quot; продолжает проект Job Matching
Что изменится в жизни россиян с 1 октября
Выборы в Германии: провальная победа Ангелы Меркель
ГП заявила о «бездействии» Росавиации в ситуации с «ВИМ-Авиа»
В Курской области в ДТП погибли пять человек
Путин отправил в отставку губернатора Самарской области
Госдума подготовит правила общения человека с роботами
Названы страны, легче всех выдающие россиянам шенгенскую визу
Спорт
Черчесов назвал список игроков на матчи с Южной Кореей и Ираном Тренерский штаб национальной команды России во главе со Станиславом Черчесовым определился со списком игроков, которые будут вызваны для подготовки к контрольным матчам
Авто
На автомобиль упала деталь от «Боинга 777» (с высоты 2 000 м) Элемент крыла массой более 4 кг оторвался при взлёте борта авиакомпании KLM Royal Dutch Airlines из японского аэропорта Кансай
Hi-Tech
Samsung с огромным экраном здорово подешевел Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что уже через четыре месяца после старта продаж смартфон можно купить на 35% дешевле
Кино
Шепелев: «Малахов поступает профессионально, но бесчеловечно» Автор и ведущий программы «На самом деле» рассказал, как работает полиграф на программе, можно ли соврать во время шоу, а также о своем отношении к переходу Андрея Малахова на другой канал
Недвижимость
В Петербурге хотят построить тоннель под Невой
Россияне начали продавать жилье, чтобы купить криптовалюту
Из двушки в трешку: апартаменты в Екатеринбурге
Россиянам пообещали рост цен на жилье
Леди
В моду вошли безумные женские носки (фото) Забавные носки — отличный и не очень дорогой способ поднять себе настроение
Дети
70-летний Борис Галкин впервые стал отцом У актера родилась дочка.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь