Меркель переизбрана на четвертый срок

Источник: [UZ] Uzreport.uz

После нескольких весьма неожиданных поворотов в мировой политике за последний год — выхода Великобритании из Евросоюза, победы Дональда Трампа на президентских выборах в США, а также беспрецедентно высокого результата лидера ультраправой партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен на президентских выборах во Франции — внимание всего мира было приковано к немецкой избирательной кампании.

Многих интересовало, будет ли в четвертый раз канцлером Ангела Меркель, ставшая объектом критики после миграционного кризиса в Европе.

Кампания начиналась весьма бодро. Социал-демократическая партия Германии во главе с бывшим главой Европарламента Мартином Шульцем быстро сравнялась в рейтингах с блоком Христианско-демократический союз, который представляет Меркель. Согласно опросам, вырвавшаяся резко вперед партия Меркель должна была набрать на выборах около 34 процентов голосов, партия Шульца — примерно 21.

И вот, поздно вечером центральный избирательный комитет ФРГ озвучил результаты, согласно которым Меркель сумела набрать 33 процентов голосов.