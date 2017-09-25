Меркель переизбрана на четвертый срок
В воскресенье в Германии состоялись выборы депутатов 19-го созыва Бундестага.
В воскресенье в Германии состоялись выборы депутатов 19-го созыва Бундестага.
После нескольких весьма неожиданных поворотов в мировой политике за последний год — выхода Великобритании из Евросоюза, победы Дональда Трампа на президентских выборах в США, а также беспрецедентно высокого результата лидера ультраправой партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен на президентских выборах во Франции — внимание всего мира было приковано к немецкой избирательной кампании.
Многих интересовало, будет ли в четвертый раз канцлером Ангела Меркель, ставшая объектом критики после миграционного кризиса в Европе.
Кампания начиналась весьма бодро.
И вот, поздно вечером центральный избирательный комитет ФРГ озвучил результаты, согласно которым Меркель сумела набрать 33 процентов голосов.
Второе место получила