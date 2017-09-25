Президент Татарстана посещает Узбекистан
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов 23 сентября прибыл в Самарканд.
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов 23 сентября прибыл в Самарканд.
В международном аэропорту Самарканда высокого гостя встретил исполняющий обязанности хокима Самаркандской области Туробжон Жураев.
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов 24 сентября посетит могилу Первого Президента нашей страны Ислама Каримова, ознакомится с достопримечательностями и историческими памятниками Самарканда. Во второй половине дня гость прибудет в Ташкент. В Государственном академическом Большом театре Узбекистана имени Алишера Навои он встретится с представителями татарской диаспоры в нашей стране, примет участие в концертной программе мастеров искусства Татарстана.
Основные события визита запланированы на 25 сентября. Глава Татарстана возложит цветы к подножию памятника великому государственному и политическому деятелю, основателю независимого Узбекистана Исламу Каримову.
В этот день Рустам Минниханов примет участие в совместном
Президент Татарстана проведет встречи в различных министерствах и ведомствах нашей страны, осмотрит достопримечательности столицы.