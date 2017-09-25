Глава Самары участвовал в открытии Межрегионального театрального фестиваля

Участников и гостей III фестиваля «Волга театральная» приветствовали глава Самары Олег Фурсов и министр культуры Самарской области Сергей Филиппов, сообщает администрация областного центра.

Фестиваль «Волга театральная», учредителями которого являются администрация Самары, Ассоциация городов Поволжья и Союз театральных деятелей, проводится в Самаре раз в два года.

В этом году жюри фестиваля составила плеяда общероссийских театральных критиков — главный редактор журнала «Страстной бульвар, 10», лауреат премии Москвы в области литературы и искусства Наталья Старосельская, заслуженный деятель искусств России, лауреат Государственной премии России Сергей Коробков, кандидат искусствоведения Любовь Лебедина и другие.

За время проведения фестиваля жители Самары смогли познакомиться с постановками 28 театров из 17 городов России. Этот фестивальный год собрал участников из 11 городов — Самары, Казани, Уфы, Перми, Ижевска, Ульяновска, Оренбурга, Набережных Челнов, Тольятти, Сызрани и Новокуйбышевска. Спектакли пройдут на площадках Самарского государственного академического театра драмы им. М. Горького, театра «Самарская площадь», театра кукол «Лукоморье», театра драмы «Камерная сцена», театра-студии «Грань».

В день открытия фестиваля зрителям был представлен спектакль «Вишневый сад» в постановке художественного руководителя театра «Самарская площадь» Евгения Дробышева.