Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ольге Остроумовой — 70: от Жени Комельковой до «мощной старухи»
Ученые объяснили, почему вечером хочется выпить
СМИ: тело убитого хоккеиста пролежало в квартире 1,5 месяца
Саакашвили наказали за нелегальное пересечение границы
35-летняя Вера Брежнева кардинально сменила имидж (фото)
Обвиняемый в растрате замдиректора ФСИН жалуется на условия в СИЗО Олег Коршунов требует для себя нормальную подушку, матрас и телевизор
Шепелев: «Малахов поступает профессионально, но бесчеловечно»
Праправнучка Матильды Кшесинской стала балериной Большого театра
На смену «таблетке»: первое фото новой «санитарки» УАЗ
ОСАГО: новые правила при групповых авариях
Подруга Глаголевой рассказала о запретной теме актрисы – СМИ
СМИ: Кабаева произвела фурор на юбилее Кобзона
Украина выплатила России $3 млрд
Порошенко показал в ООН российские военные билеты
Капеллан «Правого сектора» заявил о неизбежном конфликте с РФ
Противостояние ВДВ и "боевиков" на учениях - кадры
СМИ: тело убитого хоккеиста пролежало в квартире 1,5 месяца
Трамп обратился к Порошенко с призывом
Фоторепортажи
8Котопоезд из Японии
8В Москве открыли памятник Калашникову
15:27 (мск), источник: АиФ Самара

Глава Самары участвовал в открытии Межрегионального театрального фестиваля

Церемония открытия единственного театрального фестиваля, объединяющего профессиональные театры Приволжского федерального округа, состоялась в зале театра «Самарская площадь».

Участников и гостей III фестиваля «Волга театральная» приветствовали глава Самары Олег Фурсов и министр культуры Самарской области Сергей Филиппов, сообщает администрация областного центра.

Фестиваль «Волга театральная», учредителями которого являются администрация Самары, Ассоциация городов Поволжья и Союз театральных деятелей, проводится в Самаре раз в два года.

В этом году жюри фестиваля составила плеяда общероссийских театральных критиков — главный редактор журнала «Страстной бульвар, 10», лауреат премии Москвы в области литературы и искусства Наталья Старосельская, заслуженный деятель искусств России, лауреат Государственной премии России Сергей Коробков, кандидат искусствоведения Любовь Лебедина и другие.

За время проведения фестиваля жители Самары смогли познакомиться с постановками 28 театров из 17 городов России. Этот фестивальный год собрал участников из 11 городов — Самары, Казани, Уфы, Перми, Ижевска, Ульяновска, Оренбурга, Набережных Челнов, Тольятти, Сызрани и Новокуйбышевска. Спектакли пройдут на площадках Самарского государственного академического театра драмы им. М. Горького, театра «Самарская площадь», театра кукол «Лукоморье», театра драмы «Камерная сцена», театра-студии «Грань».

В день открытия фестиваля зрителям был представлен спектакль «Вишневый сад» в постановке художественного руководителя театра «Самарская площадь» Евгения Дробышева.

Завершится третья по счету «Волга театральная» спектаклем «Милые люди» оренбургского областного драматического театра. Показ пройдет в Самарском государственном академическом театр драмы им. М. Горького 30 сентября. В этот же день будут подведены итоги и состоится церемония награждения победителей.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
«Ипотека вместо брата». Обманутые дольщики обратились к президенту
Что изменится в жизни россиян с 1 октября
ЦБ предложил запретить банкирам-банкротам выезд за границу
ГП заявила о «бездействии» Росавиации в ситуации с «ВИМ-Авиа»
В ФАС рассказали, когда будет отменен национальный роуминг
Путин отправил в отставку губернатора Самарской области
Госдума подготовит правила общения человека с роботами
Названы страны, легче всех выдающие россиянам шенгенскую визу
Спорт
Черчесов назвал список игроков на матчи с Южной Кореей и Ираном Тренерский штаб национальной команды России во главе со Станиславом Черчесовым определился со списком игроков, которые будут вызваны для подготовки к контрольным матчам
Авто
На автомобиль упала деталь от «Боинга 777» (с высоты 2 000 м) Элемент крыла массой более 4 кг оторвался при взлёте борта авиакомпании KLM Royal Dutch Airlines из японского аэропорта Кансай
Hi-Tech
Samsung с огромным экраном здорово подешевел Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что уже через четыре месяца после старта продаж смартфон можно купить на 35% дешевле
Кино
Шепелев: «Малахов поступает профессионально, но бесчеловечно» Автор и ведущий программы «На самом деле» рассказал, как работает полиграф на программе, можно ли соврать во время шоу, а также о своем отношении к переходу Андрея Малахова на другой канал
Недвижимость
Из двушки в трешку: апартаменты в Екатеринбурге
Новостройки в Москве начали дорожать
Россияне начали продавать жилье, чтобы купить криптовалюту
Названы российские города с самым грязным воздухом
Леди
В моду вошли безумные женские носки (фото) Забавные носки — отличный и не очень дорогой способ поднять себе настроение
Дети
70-летний Борис Галкин впервые стал отцом У актера родилась дочка.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь