Елизавета Солонченко поддержит проекты экологов по локальному озеленению Нижнего Новгорода

Источник: НТА-Приволжье

Согласно информации, встреча с жителями продолжалась два часа, в ней приняли участие более 10 человек. В частности, Ольга Закрепина и Елена Малышева от имени родителей учеников школы № 167 обратились к главе города с просьбой рассказать им о судьбе земельного участка под школой. Елизавета Солонченко ответила им, что старое здание школы снесут и на ее месте возведут новое.

Активист-эколог Игорь Боряков представил Елизавете Солонченко проекты по локальному озеленению города и попросил помощи в их претворении в жизнь. Глава города пообещала всяческую поддержку подобным инициативам.

Еще один посетитель Иван Сергеев предложил главе города рассмотреть его проект развития зон отдыха, а Татьяна Соева попросила оказать материальную помощь на покупку лекарств. Президент нижегородской городской общественной организации «Федерация спортивных танцев Dance cool» Юлия Лукоянова и ее партнер Сергей Ястребов попросили помощи в организации летних оздоровительных лагерей. Елизавета Солонченко обещала проработать каждый вопрос и помочь, если это в ее силах. Также она вручила Юлии Лукояновой и Сергею Ястребову благодарственное письмо главы города за активную работу в области воспитания и развития детей.