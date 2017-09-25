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15:50 (мск), источник: НТА-Приволжье

Елизавета Солонченко поддержит проекты экологов по локальному озеленению Нижнего Новгорода

Как сообщает управление по связям с общественностью и СМИ городской Думы, об этом она заявила в ходе приема граждан.

Источник: НТА-Приволжье

Согласно информации, встреча с жителями продолжалась два часа, в ней приняли участие более 10 человек. В частности, Ольга Закрепина и Елена Малышева от имени родителей учеников школы № 167 обратились к главе города с просьбой рассказать им о судьбе земельного участка под школой. Елизавета Солонченко ответила им, что старое здание школы снесут и на ее месте возведут новое.

Активист-эколог Игорь Боряков представил Елизавете Солонченко проекты по локальному озеленению города и попросил помощи в их претворении в жизнь. Глава города пообещала всяческую поддержку подобным инициативам.

Еще один посетитель Иван Сергеев предложил главе города рассмотреть его проект развития зон отдыха, а Татьяна Соева попросила оказать материальную помощь на покупку лекарств. Президент нижегородской городской общественной организации «Федерация спортивных танцев Dance cool» Юлия Лукоянова и ее партнер Сергей Ястребов попросили помощи в организации летних оздоровительных лагерей. Елизавета Солонченко обещала проработать каждый вопрос и помочь, если это в ее силах. Также она вручила Юлии Лукояновой и Сергею Ястребову благодарственное письмо главы города за активную работу в области воспитания и развития детей.

«На приеме были более 10 человек, и я вижу, что проблемы, с которыми нижегородцы сегодня пришли, — это уже не транспортные, и не вопросы благоустройства, а, в первую очередь, темы взаимодействия общественных организаций с исполнительной властью по хорошим и добрым инициативам. Этот процесс должен быть прозрачным. Если, например, человек хочет построить сквер или установить лавочку, он не должен получать негативных эмоций от самого процесса согласования. Темы, с которыми приходят нижегородцы, касаются теперь больше организационных вопросов. Все это в нашей компетенции, и все это мы сможем сделать», — отметила Елизавета Солонченко по итогам приема граждан.

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