В Воронежской области пройдет межрегиональный форум по вопросам развития ТОС

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В первый день форума откроются дискуссионные площадки, на которых участники обсудят с федеральными экспертами вопросы, связанные с ТОСами, сообщили в пресс-центре облправительства.

В форуме поучаствуют делегаты из 21 региона России. Мероприятия продлятся до 29 сентября. Организаторы форума — правительство Воронежской области, Совет муниципальных образований региона, облдума.

По состоянию на 21 сентября 2017 года в Воронежской области зарегистрировано 1,7 тыс. ТОС. В их состав входят 470 тыс. местных жителей.

С 2015 года в регионе проходит конкурс проектов ТОСов. Его проводит ассоциация «Совет муниципальных образований Воронежской области» в рамках программы «Содействие развитию муниципальных образований и местного самоуправления». В первый год конкурса размер материальной поддержки общественно-полезных проектов составил 20 млн рублей. В 2016 году власти региона направили на проекты ТОСов уже 60 млн рублей.