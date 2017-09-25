В Воронежской области пройдет межрегиональный форум по вопросам развития ТОС
Межрегиональный форум по вопросам развития органов территориального общественного самоуправления (ТОС) начнется в молодежном центре Россоши в 10:00 среды, 27 сентября.
Межрегиональный форум по вопросам развития органов территориального общественного самоуправления (ТОС) начнется в молодежном центре Россоши в 10:00 среды, 27 сентября.
В первый день форума откроются дискуссионные площадки, на которых участники обсудят с федеральными экспертами вопросы, связанные с ТОСами, сообщили в
В форуме поучаствуют делегаты из 21 региона России. Мероприятия продлятся до 29 сентября. Организаторы форума — правительство Воронежской области, Совет муниципальных образований региона, облдума.
По состоянию на 21 сентября 2017 года в Воронежской области зарегистрировано 1,7 тыс. ТОС. В их состав входят 470 тыс. местных жителей.
С 2015 года в регионе проходит конкурс проектов ТОСов. Его проводит ассоциация «Совет муниципальных образований Воронежской области» в рамках программы «Содействие развитию муниципальных образований и местного самоуправления». В первый год конкурса размер материальной поддержки
В августе 2017 года губернатор Алексей Гордеев указал на необходимость эффективной поддержки ТОСов в регионе. По мнению главы Воронежской области, именно ТОСы «создают фундамент системы местного самоуправления», а реализация