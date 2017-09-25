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16:32 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронежской области пройдет межрегиональный форум по вопросам развития ТОС

Межрегиональный форум по вопросам развития органов территориального общественного самоуправления (ТОС) начнется в молодежном центре Россоши в 10:00 среды, 27 сентября.

Источник: Reuters

В первый день форума откроются дискуссионные площадки, на которых участники обсудят с федеральными экспертами вопросы, связанные с ТОСами, сообщили в пресс-центре облправительства.

В форуме поучаствуют делегаты из 21 региона России. Мероприятия продлятся до 29 сентября. Организаторы форума — правительство Воронежской области, Совет муниципальных образований региона, облдума.

По состоянию на 21 сентября 2017 года в Воронежской области зарегистрировано 1,7 тыс. ТОС. В их состав входят 470 тыс. местных жителей.

С 2015 года в регионе проходит конкурс проектов ТОСов. Его проводит ассоциация «Совет муниципальных образований Воронежской области» в рамках программы «Содействие развитию муниципальных образований и местного самоуправления». В первый год конкурса размер материальной поддержки общественно-полезных проектов составил 20 млн рублей. В 2016 году власти региона направили на проекты ТОСов уже 60 млн рублей.

В августе 2017 года губернатор Алексей Гордеев указал на необходимость эффективной поддержки ТОСов в регионе. По мнению главы Воронежской области, именно ТОСы «создают фундамент системы местного самоуправления», а реализация общественно-полезных инициатив жителями способствует росту их самосознания и ответственности. Алексей Гордеев подчеркнул, что в перспективе органы ТОСов могут участвовать в решении более серьезных вопросов, касающихся общественной безопасности и поддержки нуждающихся.

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