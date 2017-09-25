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18:40 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Нижегородская мэрия намерена добавить в администрацию Канавинского района ещё одного замруководителя

Администрация Нижнего Новгорода намерена добавить в администрацию Канавинского района ещё одного заместителя руководителя. Об этом сообщил и.о главы администрации Нижнего Новгорода Сергей Миронов по итогам еженедельного оперативного совещания 25 сентября 2017 года.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Комментируя повторное отстранение Дмитрия Шурова с должности главы Канавинского района, Миронов назвал это «дежавю».

«Мы снова видим повторение ситуации. На сегодняшний момент есть решение суда, оно администрацией исполняется. А Михаила Шарова (и.о. главы администрации Канавинского района, — прим. НИА “Нижний Новгород”) жалко. Ему приходится тяжело. На нём лежит большая ответственность и нагрузка, а людей в администрации не хватает, так как отсутствует заместитель, и решение этого вопроса затянулось на многие годы», — отметил и.о главы горадминистрации.

Миронов сообщил, что в связи с этим в ближайшее время будет рассмотрен вопрос о внесении изменений в структуру районной администрации, и в штате появится новая единица.

В свою очередь, Михаил Шаров, комментируя пополнение штата, ответил, что рассчитывает на нового заместителя, который будет заниматься вопросами развития городского хозяйства и ЖКХ. «Мы работаем с увеличенной нагрузкой, готовимся к Чемпионату (Чемпионат мира по футболу 2018 года, — прим. НИА “Нижний Новгород”) больше остальных районов, потому что именно у нас эпицентр всего, что будет происходить. Параллельно ведется большая работа по сносу незаконных торговых точек, благоустраивается территория, и на фоне всего этого ещё и штат остается недоукомплектованным. Я очень рассчитываю на появление заместителя. Понимаю, что процесс этот небыстрый, скорее всего, все будет окончательно решено не раньше нового года», — отметил Шаров.

Как сообщалось ранее, глава администрации Канавинского района Дмитрий Шуров был арестован 17 сентября 2015 года по подозрению в мошенничестве. Чиновник подозревался в совершении преступления, связанного с попыткой незаконного отчуждения объектов недвижимости Академии самбо в Кстовском районе.

По решению суда с сентября 2015 года Шуров был отстранен от должности. Обязанности главы района с того момента исполнял Михаил Шаров. Шуров после почти двухлетнего отстранения вновь вышел на работу в июле 2017 года, а вскоре ушел на больничный. 21 сентября суд вновь отстранил его от должности.

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