Первые слова губернатора после отставки: «Нет никаких сомнений, что ЧМ в Самаре будет»
Сегодня стало известно о том, что губернатор Самарской области Николай Меркушкин отправлен в отставку.
Сегодня стало известно о том, что губернатор Самарской области Николай Меркушкин отправлен в отставку.
На данный момент в облправтельстве идет
«Нет никаких сомнений в том, что чемпионат будет. В скором времени будут обсуждать новый бюджет», — сказал Николай Меркушкин.
По его словам, на новую работу его направили, потому что у него много опыта в этом деле. Дела врио губернатора Азарову передадут быстро, потому что он лучше всех знаком с ситуацией в области.