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16:39 (мск), источник: Pro Город Самара

Первые слова губернатора после отставки: «Нет никаких сомнений, что ЧМ в Самаре будет»

Сегодня стало известно о том, что губернатор Самарской области Николай Меркушкин отправлен в отставку.

Источник: Pro Город Самара

На данный момент в облправтельстве идет пресс-конференция. Меркушкин заявил журналистам, что работы, начатые при нем, продолжатся в полном объёме.

«Нет никаких сомнений в том, что чемпионат будет. В скором времени будут обсуждать новый бюджет», — сказал Николай Меркушкин.

По его словам, на новую работу его направили, потому что у него много опыта в этом деле. Дела врио губернатора Азарову передадут быстро, потому что он лучше всех знаком с ситуацией в области.

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