Первые слова губернатора после отставки: «Нет никаких сомнений, что ЧМ в Самаре будет»

На данный момент в облправтельстве идет пресс-конференция. Меркушкин заявил журналистам, что работы, начатые при нем, продолжатся в полном объёме.

«Нет никаких сомнений в том, что чемпионат будет. В скором времени будут обсуждать новый бюджет», — сказал Николай Меркушкин.

По его словам, на новую работу его направили, потому что у него много опыта в этом деле. Дела врио губернатора Азарову передадут быстро, потому что он лучше всех знаком с ситуацией в области.