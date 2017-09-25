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18:33 (мск), источник: Pro Город Самара

Меркушкин не стал рассказывать о причинах своего ухода

Зато прокомментировал свое назначение на должность спецпредставителя президента по взаимодействию со Всемирным конгрессом финно-угорских народов.

Источник: Pro Город Самара

Сегодня, 25 сентября, президент РФ Владимир Путин подписал указ об отставке губернатора Самарской области Николая Меркушкина и одновременно с этим назначил его спецпредставителем президента по взаимодействию со Всемирным конгрессом финно-угорских народов.

Больше часа назад в областном правительстве началась пресс-конференция с теперь уже бывшим губернатором, где он рассказал о судьбе тех проектов, которые были начаты при нем, а также прокомментировал свой уход.

О том, по какой причине он написал заявление об отставке, Николай Меркушкин напрямую отвечать не стал. Зато немного рассказал о своем назначении.

— Мой перевод на этот участок важная тема для президента. На мировой арене против нас идет активная работа, не все страны финно-угорского мира на нашей стороне, — сказал экс-губернатор.

Вместе с тем, Меркушкин не исключил, что задержится в Самарской области на неопределенный срок для передачи врио губернатора Азарову всех дел. Также бывший глава региона выразил сожаление от того, что не успел сделать все задуманное, в частности, провести реструктуризацию областного правительства.

Нового губернатора Самарской области будут выбирать на народных выборах. Ближайший единый день голосования — 9 сентября 2018 года, однако в регионе могут назначить досрочные выборы. Данный вопрос обсудят в губдуме.

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