Меркушкин не стал рассказывать о причинах своего ухода
Зато прокомментировал свое назначение на должность спецпредставителя президента по взаимодействию со Всемирным конгрессом
Зато прокомментировал свое назначение на должность спецпредставителя президента по взаимодействию со Всемирным конгрессом
Сегодня, 25 сентября, президент РФ Владимир Путин подписал указ об отставке губернатора Самарской области Николая Меркушкина и одновременно с этим назначил его спецпредставителем президента по взаимодействию со Всемирным конгрессом
Больше часа назад в областном правительстве началась
О том, по какой причине он написал заявление об отставке, Николай Меркушкин напрямую отвечать не стал. Зато немного рассказал о своем назначении.
— Мой перевод на этот участок важная тема для президента. На мировой арене против нас идет активная работа, не все страны
Вместе с тем, Меркушкин не исключил, что задержится в Самарской области на неопределенный срок для передачи врио губернатора Азарову всех дел. Также бывший глава региона выразил сожаление от того, что не успел сделать все задуманное, в частности, провести реструктуризацию областного правительства.
Нового губернатора Самарской области будут выбирать на народных выборах. Ближайший единый день голосования — 9 сентября 2018 года, однако в регионе могут назначить досрочные выборы. Данный вопрос обсудят в губдуме.